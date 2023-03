Les Québécois ne doivent plus être les cobayes des échecs numériques d'un ministre brouillon

MONTRÉAL, le 10 mars 2023 /CNW/ - Selon le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, le ministre du Numérique, Éric Caire, doit prendre un pas de recul et suspendre le déploiement de tout projet numérique majeur le temps de reprendre le contrôle de son ministère. Il demande au premier ministre François Legault d'intervenir afin d'éviter un prochain fiasco qui aurait, une fois de plus, des répercussions néfastes pour les Québécoises et les Québécois.

À la suite du cafouillage à la SAAQ et considérant les enjeux internes majeurs, il est clair qu'Éric Caire et son ministère, ne sont pas prêts à piloter de grands projets numériques au Québec tels que celui qui s'en vient dans le réseau de la santé. En effet, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique est le champion des postes vacants, de la sous-traitance et de l'instabilité interne :

Nous apprenions en octobre dernier que près de 1200 postes étaient toujours vacants en technologie de l'information au sein du gouvernement du Québec et que 33 % des ressources utilisées étaient en sous-traitance, à l'externe ;

En date du 28 février 2023, près du tiers des postes (8 sur 28) de direction au sein de l'importante branche « transformation numérique gouvernementale » du ministère sont vacants. Il est particulièrement troublant de noter que le sous-ministre adjoint en titre occupe, en plus de ses fonctions, quatre postes « par intérim » ;

Entre août 2022 et février 2023, ce n'est pas moins de 4 sous-ministres sur 6 qui ont démissionné.

« François Legault n'a pas d'autre choix que d'intervenir. Son ministre du Numérique n'a clairement pas le contrôle de son ministère. Avant de pouvoir mener à bien de grands chantiers numériques, Éric Caire doit s'assurer d'avoir lui-même le contrôle de son propre ministère et d'acquérir l'expertise nécessaire à son important mandat. C'est pourquoi François Legault doit suspendre les projets majeurs dès maintenant, notamment en Santé. Assez, c'est assez ! Les Québécoises et les Québécois ne doivent plus être les cobayes des échecs numériques d'un ministre brouillon. »

- Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

« Ce qui se passe au sein du ministère de la Cybersécurité et du Numérique a de quoi inquiéter les Québécoises et les Québécois. La situation est clairement hors de contrôle. Comment Éric Caire peut-il prétendre donner des leçons de saine gouvernance numérique aux autres, quand il est présentement incapable de donne l'exemple ? Il doit maintenant assumer ses responsabilités. Qu'il remette d'abord de l'ordre dans son ministère au plus vite.

- Michelle Setlakwe, députée de Mont-Royal-Outremont

