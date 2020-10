Les Québécois invités à télécharger l'application Alerte COVID

QUÉBEC, le 5 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, ainsi que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire, invitent tous les Québécois à télécharger l'application de notification d'exposition à la COVID-19, Alerte COVID, qui peut maintenant être utilisée au Québec afin de lutter contre la pandémie.

L'application, développée par le gouvernement fédéral, permet d'avertir les utilisateurs s'ils ont été en contact avec une personne qui a contracté la COVID-19. Les personnes qui recevront un résultat positif à un test de dépistage pourront obtenir un code à usage unique qu'elles entreront dans l'application pour ainsi déclarer, de façon totalement anonyme et volontaire, qu'elles ont contracté le virus. L'application Alerte COVID notifiera, dans les 24 heures, les autres utilisateurs qui ont été à proximité de cette personne, soit à moins de deux mètres, pendant plus de 15 minutes au cours des 14 derniers jours.

L'application Alerte COVID fonctionne sans géolocalisation, sans traçage et sans collecte de renseignements personnels médicaux. Tout le processus est anonyme. L'application est disponible pour téléchargement sur l'Apple Store et Google Play.

Un conseil d'experts multidisciplinaire du gouvernement fédéral a également été mobilisé pour assurer que l'application respecte les normes les plus strictes en matière de santé publique, de protection des données personnelles et de technologie. L'application ne remplace pas les mesures de prévention et de protection dictées par les autorités de santé publique, mais elle s'ajoute aux outils mis à la disposition des citoyens dans la lutte contre la COVID-19.

« En activant l'application et en téléphonant pour obtenir un code unique si on est positif, nous pouvons sauver des vies, empêcher des gens d'être malades et freiner la contagion. Plus il y aura de Québécois qui vont utiliser l'application, plus ça va être efficace. Nous pourrons sauver notre système de santé et briser plus vite la deuxième vague pour ainsi permettre à nos jeunes de recommencer à faire du sport et des activités artistiques. Vous pouvez faire une différence en faisant deux choses : réduire vos contacts à votre bulle familiale et activer l'application Alerte COVID.

François Legault, premier ministre du Québec

« Les chiffres des derniers jours en témoignent, le virus se propage rapidement et on en voit les effets directs sur la hausse du nombre d'hospitalisations. Pour maintenir la capacité de notre système de santé, on doit mettre en place tous les outils possibles pour casser la vague. L'application viendra donner un coup de main pour notifier les personnes qui ont été en contact avec des cas positifs à la COVID-19. Pour optimiser cette notification, on invite tous ceux qui ont contracté le virus à le déclarer en entrant leur code unique dans l'application. Je demande donc la collaboration de l'ensemble des Québécois pour télécharger et utiliser l'application. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Le numérique nous offre aujourd'hui un outil de plus pour lutter contre ce virus. Aujourd'hui, je suis convaincu que nous prenons la meilleure décision en allant de l'avant avec l'application Alerte COVID. Cette application sécuritaire qui garantit la protection de la vie privée fonctionne sans géolocalisation, sans traçage, sans collecte des renseignements personnels médicaux. J'ai confiance dans le sens des responsabilités de chaque Québécoise et de chaque Québécois. Je les encourage fortement, aujourd'hui, à télécharger cette application. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

