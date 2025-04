/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Assemblée générale annuelle des Producteurs de lait du Québec Les 16 et 17 avril 2025/

LONGUEUIL, QC, le 14 avril 2025 /CNW/ - Les Producteurs de lait du Québec convient les représentants de la presse à leur assemblée générale annuelle les mercredi 16 et jeudi 17 avril 2025. La rencontre aura lieu au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe, à la salle Maskoutaine 5-6.

À cette occasion, les délégués discuteront des grands sujets de l'heure et adopteront les positions qui guideront leurs actions. Ils auront notamment à se prononcer sur des résolutions concernant la protection de la gestion de l'offre, le soutien du gouvernement du Québec en matière d'investissement, la réduction de la charge administrative et la politique de quota.

L'horaire ci-dessous est sous réserve de modification sans préavis.

Voici les faits saillants :

Mercredi 16 avril 2025

9 h 55 Présentation du rapport annuel 2024.



10 h 45 Message du président des Producteurs de lait du Québec, Daniel Gobeil.



14 h 00 Échange sur les États-Unis et nous avec Martine Hébert, ex-déléguée du Québec à New York et à Chicago.



15 h 30 Remise des prix Lait'xcellent.



16 h 00 Message du ministre québécois de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne.

Jeudi 17 avril 2025

8 h 45 Présentation de la situation des marchés et priorités 2025 au niveau canadien par le chef de la direction de la Commission canadienne du lait,

Benoit Basillais.



9 h 15 Message du président des Producteurs laitiers du Canada, David Wiens.



13 h 15 La gestion de l'offre face au bouleversement des règles du commerce international - conférence par Catherine Brodeur du Groupe AGÉCO.



14 h 45 Message du président de l'Union des producteurs agricoles, Martin Caron.

Les journalistes désirant obtenir une entrevue avec Daniel Gobeil sont priés de communiquer avec François Dumontier au 514 713-0530 pour réserver une plage horaire.

Pour ceux et celles qui ne peuvent assister à l'assemblée générale annuelle, l'assemblée sera diffusée en direct à partir de notre page Facebook : https://www.facebook.com/ProdLaitQc ainsi qu'à partir de notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/c/LesProducteursdelaitduQuébec

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 215 fermes laitières qui livrent quelque 3,57 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 3,55 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec 66 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,1 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de plus de 1 milliard de dollars. Les retombées du secteur laitier sont structurantes puisqu'elles contribuent à l'occupation du territoire et au maintien du tissu social dans l'ensemble des régions. Par leurs activités de commandites et leur programme de dons de lait, Les Producteurs de lait du Québec soutiennent des événements clés de la société québécoise et contribuent à éliminer la faim et à assurer la sécurité alimentaire. Ayant à cœur le développement durable de leur secteur, les Producteurs de lait ont investi 673 millions de dollars, en 2024, en machinerie, en équipements et en bâtiments, notamment pour améliorer leurs pratiques et le confort de leurs animaux.

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.lait.org ou suivez-nous sur Facebook et Instagram.

François Dumontier, Directeur - Communications, affaires publiques et vie syndicale, Les Producteurs de lait du Québec, Bureau : (438) 315-9129, Cellulaire : (514) 713-0530, [email protected]