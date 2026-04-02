Les quatre finalistes de la 3e édition de Réinventer Montréal dévoilés

MONTRÉAL, le 2 avril 2026 /CNW/ - La Ville de Montréal a annoncé les quatre finalistes qualifiés pour redynamiser le site industriel situé au 150, Louvain Ouest, dans le cadre de l'initiative Reinventing Cities. Pour ce troisième appel à projets international, les finalistes ont été annoncés jeudi lors d'un webinaire auquel participait la directrice de l'urbanisme et du design du Cities Climate Leadership C40, Hélène Chartier.

Les quatre finalistes

AEDN - Métiers de Louvain, représenté par BMHL Equities et Sotramont Canada, en partenariat avec les firmes d'architecture et d'urbanisme Atelier Chaloub Architectes et Gris Orange Consultant et avec l'expert environnemental Écohabitation.

Équipe Chabanel - Le Droit-fil, représenté par le Groupe Dayan, en partenariat avec les firmes d'architecture Provencher_Roy et Rayside Labossière et avec l'expert environnemental Provencher_Roy.

La Courtepointe, représenté par le Groupe Corev, en partenariat avec les firmes d'architecture LAAB architecture et Humà Architecture et avec l'expert environnemental Artelia Canada.

Quartier Cousu, représenté par Développement Olymbec, en partenariat avec la firme d'architecture Studio Egret West et avec l'expert environnemental Groupe SBSE.

Les finalistes devront remettre leurs propositions finales à l'automne 2026. Les détails des projets des quatre finalistes seront connus le 2 février 2027, lors de leur présentation au jury devant public. Le lauréat s'engagera à réaliser son projet sur le site du 150, Louvain Ouest, que la Ville lui vendra.

Réinventer le 150 Louvain Ouest

Le 150, Louvain Ouest, situé dans le secteur Chabanel, en plein cœur d'Ahunstic-Cartierville, présente une occasion unique de redéveloppement urbain. La requalification de ce terrain d'une superficie de quelque 45 000 m² participera à l'essor du secteur Chabanel grâce à un projet comprenant une mixité d'immeubles résidentiels, commerciaux et industriels légers, ainsi que des espaces publics. De plus, le secteur est identifié parmi une aire de planification axée sur le transport en commun (transit-oriented development). Le site présente donc une rare opportunité pour Montréal de revitaliser un secteur urbain significatif et de créer un site innovant et multifonctionnel s'inspirant du thème choisi pour l'appel à projets, « Quartier des proximités », en plus que de participer à l'amélioration de l'offre en matière de logement.

Pour en savoir davantage sur l'appel à projets, consultez le site web de Reinventing Cities.

Composition du jury

Le jury qui a analysé les expressions d'intérêt dans la première phase et qui évaluera les propositions finales dans la deuxième est composé de :

Nadia Bini, directrice de la Section développement durable, Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes

directrice de la Section développement durable, Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes Costanza De Stefani, gestionnaire sénior du Programme international, Reinventing Cities C40

gestionnaire sénior du Programme international, Reinventing Cities C40 Yves Godin, évaluateur agréé et expert-conseil en fiscalité et évaluation foncière, Borealis Services-conseils

évaluateur agréé et expert-conseil en fiscalité et évaluation foncière, Borealis Services-conseils Marie-Ève Gravel, urbaniste, gestionnaire immobilier, Arrondissement Ville-Marie, Ville de Montréal

urbaniste, gestionnaire immobilier, Arrondissement Ville-Marie, Ville de Montréal Philippe Hudon, ingénieur et expert en efficacité énergétique, président fondateur de la firme Akonovia

ingénieur et expert en efficacité énergétique, président fondateur de la firme Akonovia Jean-Philippe Meloche, professeur à la Faculté d'aménagement, Université de Montréal, spécialisé en économie urbaine et finances publiques locales

professeur à la Faculté d'aménagement, Université de Montréal, spécialisé en économie urbaine et finances publiques locales Marguerite Mendell, professeure à la Faculté des arts et sciences Université Concordia, experte en développement et économie sociale

Reinventing Cities est une initiative du Cities Climate Leadership (C40), un réseau mondial de 97 grandes villes engagées dans le développement et la mise en place de mesures politiques et de programmes visant à réduire significativement les gaz à effet de serre (GES) et les risques climatiques. Axé sur la collaboration, le partage de connaissances et l'équité, le C40 représente plus de 920 millions de personnes et près d'un quart de l'économie mondiale. Actuellement cosprésidé par le maire de Londres, Sadiq Khan et la mairesse de Freetown, Yvonne Aki-Sawyerr, le réseau a de nombreuses initiatives visant à combattre les changements climatiques à son actif.

SOURCE Ville de Montréal

Source : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]