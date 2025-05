Les quartiers de Montréal s'animent : les rues piétonnes reviennent cet été!

MONTRÉAL, le 26 mai 2025 /CNW/ - Véritables symboles de l'été montréalais et de la vitalité commerciale des quartiers, huit artères commerciales seront piétonnisées cet été.

Plus de 7,3 kilomètres de rues seront transformées en zones piétonnes, offrant ainsi aux résidents et aux visiteurs l'occasion de découvrir les commerces locaux et de profiter d'une riche programmation culturelle à travers six arrondissements. En tout, ce sont plus de 1 300 commerces qui seront facilement accessibles à pied.

Ces rues réaménagées et dédiées aux personnes piétonnes ont été sélectionnées conformément au processus de la Ville de Montréal, à partir de projets soumis par les arrondissements en partenariat avec les sociétés de développement commercial de Montréal, et après avoir obtenu l'appui d'une majorité de commerçants favorables aux projets déposés.

Ces projets sont le fruit de la collaboration entre la Ville de Montréal et les arrondissements, de même que les artistes et designers locaux, qui créent des milieux conviviaux et sécuritaires. Ils bénéficient d'un investissement de 12 M$ sur trois ans de la Ville, rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Québec. La grande nouveauté cette année est le financement stable sur trois ans, qui offre une meilleure continuité et simplifie le processus pour les projets de piétonnisations existants. Ainsi, la Ville contribue à garantir la pérennité des initiatives tout en soutenant durablement la vitalité commerciale de ses quartiers.

Les huit rues piétonnes où profiter à plein de l'été sont :

Artère Tronçon(s) Date de

début Date de

fin Nombre

de jours Plateau Mont-Royal Avenue du

Mont-Royal De la rue Saint-Denis

à l'avenue De

Lorimier 26 mai 4

septembre 102 Du boulevard Saint-

Laurent à la rue Saint-

Denis 26 mai 16 octobre 144 Avenue Duluth

Est Du boulevard Saint-

Laurent à la rue Saint-

Hubert 16 juin 16 octobre 122 Verdun Promenade

Wellington De 6e Avenue à la rue

Régina 2 juin 19 septembre 109 Ville-Marie Rue Sainte-

Catherine Est De la rue Saint-

Hubert à la rue

Papineau

Rue Saint-Christophe,

entre la rue Sainte-

Catherine au 1278,

rue Saint-Christophe 15 mai 14 octobre 152 Rue Saint-Denis De la rue Sherbrooke

à la rue Sainte-

Catherine

Rue Émery, de la rue

Sanguinet à la rue

Saint-Denis 14 juin 15 septembre 93 Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Rue Ontario Est Du boulevard Pie-IX à

la rue Darling 16 juin 12 septembre 88 Outremont Avenue

Bernard De la rue Wiseman à

la rue Bloomfield 24 mai 21 septembre 120 Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Rue de

Castelnau Est De la rue Saint-Denis

à la rue De Gaspé 12 mai 7

novembre 179

De plus en plus d'espaces piétonnisés pour une ville dynamique

Au-delà du programme structurant de piétonnisations commerciales, plusieurs tronçons piétonnisés supplémentaires seront aménagés dans les quartiers à l'initiative des arrondissements, en fonction des différentes enveloppes budgétaires rendues disponibles par la Ville et les arrondissements. Bon nombre de ceux-ci se trouvent dans l'arrondissement de Ville-Marie, incluant des piétonnisations, des rues partagées et divers aménagements.

Ces initiatives contribuent à réinventer l'espace public au centre-ville pour créer, avec ses partenaires, des espaces agréables et sécuritaires pour satisfaire les goûts de toutes et tous. Par exemple, la rue Sainte-Catherine Est, dans le Village, entre la rue Saint-Hubert et l'avenue Papineau, est déjà piétonnisée et ce, jusqu'au 14 octobre 2025! La rue Place-du-Marché-Nord, au Marché Jean-Talon, sera également piétonnisée du 5 juin au 19 octobre 2025, du jeudi au dimanche entre 11 h et 17 h. D'autres initiatives temporaires incluent la rue Monkland entre Melrose et Girouard du 21 au 24 août, ainsi que la rue Lacombe entre Gatineau et Côte-des-Neiges du 11 au 14 septembre.

Citations

« Les rues piétonnes sont devenues des incontournables des étés montréalais, en plus de faire rayonner notre ville à l'international. Elles sont le cœur battant de Montréal, en rehaussant la saison estivale et en offrant une expérience de rue confortable, conviviale et attrayante. Bien que ces aménagements aient nécessité un travail de concertation et une période d'adaptation, ils font aujourd'hui partie intégrante du paysage urbain. En créant des environnements accueillants et dynamiques, nous soutenons la vitalité économique locale et répondons aux besoins des commerçants. Ces projets audacieux, rendus possibles grâce à l'écoute et la collaboration, démontrent l'importance du travail d'équipe. Les rues piétonnes sont là pour rester, et j'invite les Montréalaises et Montréalais à les découvrir ou les redécouvrir tout l'été! », a exprimé Luc Rabouin, responsable du développement économique au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Les piétonnisations estivales sont devenus de puissants leviers de dynamisation commerciale et de valorisation des quartiers. Portés par une collaboration étroite entre les arrondissements, les SDC et la Ville, ces projets soutiennent concrètement les commerces locaux dans un contexte économique incertain, tout en transformant nos rues en espaces conviviaux, sécuritaires et animés. L'annonce d'un financement pluriannuel constitue un jalon important : elle offre la prévisibilité et la stabilité nécessaires pour assurer la continuité et l'évolution de ces initiatives structurantes », a ajouté Sébastien Ridoin, directeur général de l'Association des Sociétés de développement commercial de Montréal.

