D'après le Rapport de la Banque Scotia de 2021 sur les perspectives des entreprises canadiennes, 78 % des propriétaires d'entreprises de moyenne à grande taille se disent optimistes quant à l'avenir de leur entreprise après la pandémie de COVID-19

MONTRÉAL, le 15 mars 2021 /CNW/ - Bon nombre de propriétaires d'entreprises canadiennes envisagent l'avenir avec un optimisme grandissant, à mesure que l'économie du pays se libère graduellement des mesures de confinement et amorce sa remontée. D'après le Rapport de la Banque Scotia de 2021 sur les perspectives des entreprises canadiennes, près de 8 répondants sur 10 se disent optimistes quant à l'avenir de leur entreprise, et la moitié des répondants (53 %) anticipent que leur entreprise changera pour le mieux à certains égards.

Malgré certaines préoccupations persistantes quant à l'avenir de la conjoncture économique, le rapport a révélé les points suivants :

Plus des deux tiers des entreprises (68 %) s'attendent à un retour aux conditions de prépandémie d'ici six mois, la plupart des entreprises (81 %) prévoyant procéder à des investissements au cours de cette période.

Près d'une entreprise sur quatre (23 %) fait actuellement aussi bien qu'avant la pandémie et 23 % des entreprises sondées estiment que leur situation s'est améliorée depuis le début de la pandémie. Les entreprises qui se sentent soutenues par leur institution financière se disent actuellement en meilleure position qu'elles ne l'étaient avant le début de la pandémie.

63 % des entreprises citent les programmes d'aide des banques ou des gouvernements comme la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) prolongé comme des ressources de soutien essentielles en temps de crise.

(SSUC) et le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) prolongé comme des ressources de soutien essentielles en temps de crise. Au cours des six prochains mois, les priorités des entreprises en matière d'investissement sont liées, notamment, aux capacités technologiques (53 %) et à l'embauche de personnel (45 %).

La conjoncture économique (40 %) et les potentielles nouvelles restrictions gouvernementales en réaction à la pandémie de COVID-19 (39 %) représentent les deux préoccupations principales des entreprises quant à l'avenir.

78 % des entreprises se sont senties soutenues par leur institution financière durant la pandémie, la majorité des répondants mentionnant avoir obtenu du soutien financier pour se maintenir à flot.

« Les propriétaires d'entreprises canadiennes ont fait preuve d'une résilience et d'une capacité à s'adapter remarquables en temps de pandémie. En fait, lorsque l'on discute avec nos clients, nous constatons que la pandémie les a poussés à repenser leurs priorités à long terme », confie Kevin Teslyk, vice-président à la direction, Services aux entreprises - Canada à la Banque Scotia. « L'économie devrait se stabiliser et suivre une tendance à la hausse au cours des prochains mois et j'encourage les entreprises canadiennes à continuer de faire appel aux services de leur institution financière pour entreprendre leur reprise en 2021 et par la suite. »

En élaborant leurs stratégies d'exploitation pour l'année à venir, les entreprises canadiennes devraient tenir compte des cinq priorités suivantes :

Planifiez vos scénarios de liquidités et de flux de trésorerie : Planifiez pour les 6 à 12 prochains mois. Évaluez vos flux de trésorerie, vos besoins en personnel, votre chaîne d'approvisionnement et vos stocks, ainsi que vos dépenses fixes et variables (y compris les coûts supplémentaires en lien avec la COVID-19, par exemple les coûts d'équipement de protection individuelle pour les employés). Passez en revue vos dépenses non-salariales et tentez de réduire celles qui n'ont pas d'incidence sur la qualité de vos produits et de vos services.

Investissez dans vos employés : Plusieurs études démontrent que l'engagement des employés se traduit par une hausse de productivité. Il est crucial que vous continuiez à soutenir vos employés durant et après la pandémie : faites preuve d'optimisme, communiquez régulièrement avec les membres de votre équipe et faites la promotion de la diversité et de l'inclusion à tous les échelons de votre entreprise. Investissez dans le perfectionnement de vos employés, et, surtout, favorisez le travail à distance, qui constitue désormais un avantage concurrentiel vous permettant de recruter de nouveaux talents issus d'un bassin de population plus large et étendu!

Prenez le virage numérique : Tirez avantage des nombreux outils et des nombreuses ressources à votre disposition pour vous aider à accroître les capacités numériques de votre entreprise. Explorez les occasions d'intégrer des solutions en ligne inédites à vos activités et cherchez de nouveaux moyens de traiter plus rapidement les paiements de vos clients, comme le service Virement Interac pour entreprise de la Banque Scotia. Lorsque les circonstances changeantes le demandent, des processus d'exploitation agiles peuvent vous aider à tirer votre épingle du jeu.

Essayez de nouveaux modèles d'exploitation : Foncez et réfléchissez à des méthodes novatrices et inédites d'exercer vos activités en sortant des sentiers battus, qu'il s'agisse par exemple d'étendre vos activités en tirant parti de la faiblesse des taux d'intérêt, de conclure des partenariats avec d'autres entreprises, ou de procéder à des fusions et des acquisitions. Cherchez à diversifier vos sources d'approvisionnement pour accroître la résilience de vos activités d'exploitation.

Atteignez vos objectifs stratégiques avec l'aide d'un excellent partenaire bancaire : Le temps est venu de faire appel à votre banque. D'après l'étude, les entreprises qui se sentent soutenues par leur institution financière se considèrent en meilleure position qu'elles ne l'étaient avant le début de la pandémie. Bon nombre d'institutions financières proposent des mesures d'aide personnalisées et donnent accès aux programmes de soutien gouvernementaux. La Banque Scotia compte sur un vaste réseau de professionnels chevronnés pour soutenir des milliers d'entreprises en périodes difficiles. L'équipe de la Banque Scotia fournit des solutions spécialisées qui peuvent vous aider gérer les risques, à tirer parti de nouvelles occasions, à planifier votre avenir. Nous sommes là pour vous guider et vous accompagner dans votre parcours à l'aide de stratégies axées sur la reprise et la croissance.

Pour obtenir plus de conseils, d'analyses et de renseignements, lisez le Rapport de la Banque Scotia sur les perspectives des entreprises canadiennes en cliquant ici et consultez le document infographique du rapport en cliquant ici.

Méthodologie : Recherche menée du 18 au 22 février 2021 et du 21 octobre au 3 novembre 2020 par Maru/Blue pour le compte de la Banque Scotia. Au total, 310 et 305 questionnaires ont été remplis respectivement par des décideurs financiers d'entreprises canadiennes dont les revenus annuels se chiffrent entre 5 et 500 millions de dollars.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site https:///www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias : Caitlyn Veiga, [email protected]

Liens connexes

www.scotiabank.ca