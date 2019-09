Les propriétaires d'entreprise déclarent de longues heures, peu ou pas de vacances et l'abandon de leurs passe-temps : sondage de la Banque CIBC

Les deux tiers (65 %) indiquent faire davantage d'heures de travail

61 % des entrepreneurs affirment que leur niveau de stress actuel est beaucoup plus élevé qu'auparavant

Plus de la moitié (54 %) d'entre eux déclarent qu'ils ont abandonné la plupart de leurs passe-temps et de leurs activités à l'extérieur du travail

60 % des répondants soulignent qu'ils ont du mal à prendre des congés lorsqu'ils en ont besoin

« Les entrepreneurs assument de nombreux rôles pour assurer le bon fonctionnement et la rentabilité de leur entreprise. Toutefois, cette réalité engendre de véritables obstacles à l'équilibre travail-famille, affirme Andrew Turnbull, premier vice-président, Services bancaires aux entreprises, Banque CIBC. Le temps que l'on consacre à la tenue de livres, à la comptabilité et au traitement de la paie contribue au problème. Les propriétaires d'entreprise nous disent que ces activités leur demandent beaucoup trop de temps. »

L'intégration des solutions bancaires, de comptabilité et de paie est la voie de l'avenir

En mai, la Banque CIBC a lancé Services bancaires intelligents CIBCMC pour PME, une plateforme bancaire première en son genre conçue pour aider les petites et moyennes entreprises à fonctionner et croître, et à gérer leurs tâches bancaires, de comptabilité et de paie au même endroit. Pour ce faire, la Banque CIBC intègre l'information avec des progiciels comptables infonuagiques de premier ordre, QuickBooks en ligne et Xero, et un logiciel de traitement de la paie, Ceridian Powerpay Plus. Ce service est accessible en ligne et peut être téléchargé gratuitement sur iPad à partir de l'App Store, sans frais d'accès mensuels.

La Banque CIBC s'est lancée dans l'aventure Services bancaires intelligents pour PME afin de répondre aux besoins d'entrepreneurs qui cherchent toujours à accroître l'efficacité au sein de leur entreprise. Les procédés administratifs comme les clôtures de fin de mois peuvent demander beaucoup de temps aux propriétaires d'entreprise et à leurs comptables; les activités de rapprochement et les suivis peuvent exiger entre 8 et 10 heures de travail par semaine ou 30 % du temps du travail des comptables chaque année*.

« Avec les Services bancaires intelligents CIBCMC pour PME, nous aidons les propriétaires d'entreprise à gagner du temps, et ce, pour qu'ils puissent se concentrer sur des aspects de plus grande valeur pour leur entreprise et trouver davantage de temps à consacrer aux loisirs et à l'équilibre travail-famille », affirme M. Turnbull.

À quoi les propriétaires de petites entreprises peuvent-ils consacrer leur temps libre?

S'ils pouvaient avoir plus de temps libre à l'extérieur du travail, les propriétaires d'entreprise canadiens considéreraient ce qui suit :

voyager, avec plus de la moitié des répondants (52 %) choisissant de « s'évader »;

socialiser avec des amis et des membres de la famille, une des activités favorites pour 4 propriétaires d'entreprise sur 10 (38 %)

s'adonner à une passion, un passe-temps ou une autre activité (35 %) et faire du sport ou de l'exercice (34 %);

se reposer (28 %), relaxer ou méditer (26 %).

« La passion et le dévouement sont des caractéristiques que possède tout entrepreneur prospère, déclare M. Turnbull. Les propriétaires d'entreprise contribuent grandement au développement de l'économie canadienne et de nos collectivités. Notre objectif est de soutenir les entrepreneurs canadiens en leur proposant des solutions novatrices qui leur permettent d'accorder plus de temps à ce qui importe le plus, que ce soit de faire croître leur entreprise, de s'adonner à un passe-temps ou de passer du temps en famille. »

* temps estimé sur la base de discussions avec des comptables

