Les promoteurs de régimes canadiens terminent l'année 2023 avec un rendement robuste et positif, marquant une performance solide au dernier trimestre.

TORONTO, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Le rendement médian de BNY Mellon Canadian Asset Strategy View Universe, un service de fonds de BNY Mellon Global Risk Solutions, s'est établi à 7,27 % pour le quatrième trimestre de 2023. Le rendement médian annuel au 31 décembre 2023 s'est élevé à +10,48 %, tandis que le rendement annuel moyen sur 10 ans s'est établi quant à lui, à +6,74 %.

Les résultats de BNY Mellon Canadian Asset Strategy View Universe Mellon sont basés sur 291,8 milliards de dollars d'actifs d'investissement dans des régimes d'investissement canadiens, avec une taille moyenne de régime de 4,1 milliards de dollars. Le portefeuille est conçu pour couvrir des comparaisons par type et taille de régime, et comprend 72 régimes de retraite d'entreprises publics et universitaires canadiens. Des informations supplémentaires sur les résultats des régimes sont fournies par les sous-categories de classe d'actifs de la Stratégie d'actifs de BNY Mellon.

Après avoir subi un léger repli au troisième trimestre, les rendements des régimes de retraite canadiens ont rebondi au quatrième trimestre, démontrant une performance résiliente, a déclaré David Cohen, directeur du département Global Risk Solutions chez BNY Mellon. "Ce retournement a été soutenu par une inflation mondiale stable et un optimisme croissant concernant d'éventuelles baisses de taux d'intérêt en 2024. Toutes les classes d'actifs traditionnelles ont affiché des rendements à un chiffre élevé au quatrième trimestre, avec à la fois des actions et des obligations propulsant les rendements de 2023 en territoire nettement positif. Le rendement de certaines catégories d'actifs privés, a été négatif et cela a été cause par la faiblesse des valorisations nuisant légèrement au rendement total des régimes. »

Parmi les classes d'actifs traditionnelles, les obligations canadiennes ont affichés les performances les plus importantes avec un rendement médian trimestriel de 10,04 %. Les rendements des actions internationales ont été les moins performants, affichant un rendement trimestriel de 6,65 %.

En ce qui concerne les classes d'actifs non traditionnelles, le capital-investissement a affiché la meilleure performance, avec un rendement médian trimestriel de +1,45 %. Les fonds de couverture ont terminé le trimestre avec un rendement médian de -0,30 %, tandis que l'immobilier a affiché une performance négative pour le trimestre, avec un rendement de -2,08 %.

Évènements clés au quatrième trimestre de 2023 pour BNY Mellon Canadian Asset Strategy View Universe

BNY Mellon Canadian Asset Strategy View Universe, qui totalise plus d'un milliard de dollars en caisses de retraite canadiennes, a sous-performé par rapport au rendement médian du Total Canadian Asset Strategy View Universe au quatrième trimestre de 2023.

Les Régimes de Retraites pour les Sociétés Canadiennes ont affiché un rendement médian de 8,13 % au quatrième trimestre, dépassant à la fois les Régimes de Retraite Publique ainsi que celui des fondations et des fonds de dotation.

Tous les grands segments d'actions ont inscrit des rendements positifs au quatrième trimestre.

Les actions canadiennes ont affiché un rendement médian de 7,69 % au quatrième trimestre, derrière l'indice composé S&P/TSX, dont le rendement a été de 8,10 %.



Le rendement médian trimestriel des actions américaines a été de 8,91 %, légèrement distancé par celui de l'indice S&P 500, qui s'est établi à 8,93 %.



Les actions mondiales ont obtenu un rendement médian de 8,52 % au quatrième trimestre, devancé par celui de l'indice MSCI Monde, qui s'est établi à 8,78 %.



Le rendement médian trimestriel des actions internationales a été de 6,65 %, se faisant par celui de l'indice MSCI EAEO de 7,74 %.

Les actions des marchés émergents ont affiché un rendement médian positif de 5,73 % pour le trimestre, devançant l'indice MSCI Marchés émergents, qui a inscrit un rendement de 5,27 %.

Le rendement médian des titres à revenu fixe canadiens était de 10,04 % au quatrième trimestre de 2023. Les titres à revenu fixe ont affiché un rendement supérieur à celui de l'indice des obligations universelles FTSE Canada pour le trimestre, qui a établi un rendement de 8,27 %.

Le capital d'investissement a affiché un rendement trimestriel médian de +1,45 % pour le quatrième trimestre, et l'immobilier a inscrit un rendement trimestriel médian de -2,08 %. Les fonds de couverture, quant à eux, ont inscrit un rendement de -0,30 %.

Rendements moyens des régimes BNY Mellon Canadian Asset Strategy View Universe*

Rendements médians Universe T4 2023 Un an Trois ans Cinq ans Dix ans Canadian Asset Strategy View Total Fund 7,27 10,48 3,87 6,68 6,74 Actions canadiennes 7,69 11,14 11,13 11,62 8,04 Actions américaines 8,91 17,41 10,75 12,95 12,51 Actions internationales 6,65 14,48 3,44 7,01 6,44 Actions mondiales 8,52 18,79 7,03 11,26 10,39 Titres à revenu fixe canadiens 10,04 7,97 -2,50 1,73 2,95 Fondations et fonds de dotation canadiens 6,29 12,74 5,41 7,87 7,10 Régimes de retraite canadiens d'organismes publics 5,58 9,34 5,01 7,61 6,80 Régimes de retraite canadiens d'entreprises 8,13 11,02 2,48 6,21 6,62

* Tous les rendements ont affiché des résultats après déduction des frais, calculés en dollars canadiens.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une entreprise canadienne exclusivement axée sur les services aux investisseurs institutionnels canadiens et aux investisseurs institutionnels internationaux au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC).

Les offres de services de CIBC Mellon sont offertes aux institutions et aux sociétés en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de services de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères et de trésorerie.

Au 31 décembre 2023, CIBC Mellon gérait plus de 2 600 milliards de dollars d'actifs sous gestion pour le compte de ses clients tels que des banques, des caisses de retraite, des fonds de placement, des sociétés, des gouvernements, des compagnies d'assurance, des fiducies d'assurance étrangères, des fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada.

CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 31 décembre 2023, avait 47 800 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion. CIBC Mellon dispose d'une licence d'utilisation de la marque déposée de CIBC et de certaines de BNY Mellon. CIBC Mellon est à la fois la marque d'entreprise de la société Trust CIBC Mellon et de la société CIBC Mellon Global Securities Services et peut être utilisée comme référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Les informations contenant des données et des analyses historiques ne pourraient être considérées comme une certitude d'une analyse, d'une prévision ou d'une prédiction du rendement futur. Le rendement passé ne garantit en aucun cas du rendement futur.

Les informations ne doivent pas être considérées comme fiables et ne remplacent pas les compétences, le jugement et l'expérience de l'utilisateur, de sa direction, de ses employés, de ses conseillers et/ou de ses clients lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement ou d'autres décisions commerciales. Aucune des informations ne constitue une offre de vente (ou une sollicitation d'offre d'achat), de titres, de produits financiers ou d'autres véhicules d'investissement ou de stratégies de négociation. Certains produits ou services ne sont disponibles que par l'intermédiaire de BNY Mellon.

Pour en savoir plus, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard des questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez le site www.cibcmellon.com.

SOURCE CIBC Mellon

Renseignements: Alexandra DeCata, Communications d'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-6126, [email protected]