Les Projets participatifs citoyens de Rosemont-La Petite-Patrie : de retour pour une troisième édition!

MONTRÉAL, le 4 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie est fier d'annoncer le lancement de la troisième édition des Projets participatifs citoyens (PPC), un modèle inédit de participation citoyenne qui continue de susciter l'intérêt des Rosepatriennes et Rosepatriens.

Toujours accompagnés par le Centre d'écologie urbaine de Montréal, les citoyennes et citoyens sont invités à s'organiser en comité, échanger, décider, réaliser et célébrer des projets qui leur tiennent à cœur dans leur milieu de vie. Ces projets ont d'ailleurs été une source d'inspiration pour une municipalité en Suisse à créer le même genre de programme.

« C'est formidable de constater l'engouement que suscite le programme des Projets participatifs citoyens aux quatre coins du territoire et même auprès d'autres collectivités à l'international. La Ville de Lausanne s'en est inspirée pour mettre en œuvre un modèle d'appropriation citoyenne similaire invitant les citoyennes et citoyens à végétaliser et s'investir dans l'aménagement de leur quartier. Pour cette 3e édition, on compte sur la créativité et l'implication de toutes et tous pour créer encore plus de vie dans Rosemont-La Petite-Patrie », affirme le maire de Rosemont--La Petite-Patrie, François William Croteau.

Les impacts de la COVID-19 ont démontré l'importance d'embellir, d'animer et de verdir nos quartiers. Pendant le confinement, les Projets participatifs citoyens ont permis à des résidents d'apprendre à connaître leurs voisins et de briser l'isolement. Au-delà de l'aménagement de mobilier comme un placottoir ou une pergola, ce sont les liens sociaux qui ont animé les participants aux PPC ces deux dernières années.

Quatre ateliers d'accompagnement

De février à avril 2021, quatre ateliers, animés par le Centre d'écologie urbaine de Montréal, permettront aux participants de décider ensemble des projets à mettre en place dans leur milieu de vie :

Atelier de fondation : ce premier atelier consiste à trouver un nom pour le nouveau milieu de vie, revoir ses limites au besoin et sert à inspirer les citoyens;

: ce premier atelier consiste à trouver un nom pour le nouveau milieu de vie, revoir ses limites au besoin et sert à inspirer les citoyens; Atelier de cocréation : les citoyens discutent ensemble des projets à réaliser dans leur quartier et de leur volonté pour leur milieu de vie;

: les citoyens discutent ensemble des projets à réaliser dans leur quartier et de leur volonté pour leur milieu de vie; Atelier de décision : les citoyens votent pour les projets et discutent de la répartition du budget;

: les citoyens votent pour les projets et discutent de la répartition du budget; Atelier de mise en œuvre : de mai 2021 à juin 2022, les projets choisis seront déployés dans l'espace public.

Objectif : 11 milieux de vie en 2021

En 2019, la première édition des PPC a donné naissance à cinq milieux de vie : le Nord des possibles, Vivre Masson-Est, Masson Village, St-Émile et compagnie et la Petite Fratrie. En 2020, trois milieux s'y sont greffés : Espace monarques, Horizon vert et la Petite Famiglia. L'objectif pour l'année 2021 est de maintenir ces huit milieux de vie actifs et d'en créer trois nouveaux.

Pour tout savoir sur les rouages de ce programme, la population est invitée à deux séances d'information virtuelles de 30 minutes le mercredi 13 janvier 2021 menées par le Centre d'écologie urbaine de Montréal. Tous les détails de ces séances se trouvent sur le site Web de l'arrondissement : montreal.ca/rpp

Un budget de 10 000 $ sera attribué à chaque milieu de vie.

Les citoyens peuvent consulter la page web projetsparticipatifs.ca pour plus de détails et auront jusqu'au 31 janvier 2021 pour manifester leur intérêt en remplissant l'un des deux types de formulaires : collectifs ou individuels.

