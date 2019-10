Les professionnelles en soins demandent à l'OPIQ de se positionner clairement dans le débat pour l'abolition du TSO

GATINEAU, QC, le 4 oct. 2019 /CNW Telbec/ - En marge du congrès annuel de l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ), les professionnelles en soins ont manifesté brièvement afin de demander à cet ordre professionnel un positionnement clair dans le débat entourant l'abolition du temps supplémentaire obligatoire (TSO). « La mission des ordres professionnels est de protéger le public et l'OPIQ ne fait pas exception. L'utilisation du TSO est un mode de gestion qui porte non seulement atteinte aux droits des professionnelles en soins, mais a également un impact direct sur la qualité et la sécurité des soins. Nous souhaitons que l'Ordre dénonce de façon plus incisive l'utilisation à outrance du TSO et les employeurs qui utilisent le code de déontologie pour camoufler leur mauvaise organisation du travail », de déclarer Linda Lapointe, vice-présidente à la FIQ et, elle-même, inhalothérapeute.

Pour la Fédération, la lutte pour l'abolition du temps supplémentaire doit être une lutte collective. « Chaque jour, les professionnelles en soins sont les témoins des impacts néfastes et désastreux de ce fléau qui sévit dans le réseau de la santé. Les ordres professionnels ne peuvent plus rester silencieux devant les arguments alambiqués utilisés par les employeurs du réseau pour justifier le TSO et nous voulons que l'OPIQ se positionne à cet effet. Toutes les voix doivent s'élever contre ce mode de gestion inacceptable. Il en va de la santé et de la sécurité des professionnelles en soins et des patient-e-s», d'ajouter madame Lapointe.

Des professionnelles mises à rude épreuve

À l'instar de leurs collègues infirmières, infirmières auxiliaires et perfusionnistes cliniques, les inhalothérapeutes sont mises à rude épreuve actuellement dans le réseau de la santé. « Les problèmes d'attraction et de rétention sont directement causés par les mauvaises conditions de travail et d'exercice. Une charge de travail démesurée et du TSO sur une base régulière, voilà le lot quotidien des inhalothérapeutes de la province. Et lorsque ce n'est pas du TSO proprement dit, c'est par l'imposition d'un nombre démesuré de gardes que l'on tient littéralement en otage ces professionnelles en soins. C'est impossible pour elles de prendre des congés ou de concilier leur vie personnelle, familiale et professionnelle », d'expliquer la porte-parole syndicale.

Une expertise unique

Pour la Fédération, il est grand temps que le réseau reconnaisse l'expertise et le rôle fondamental que jouent les inhalothérapeutes. « Elles sont essentielles dans plusieurs environnements, notamment au bloc opératoire, à l'urgence, aux soins intensifs et dans les soins à domicile. Il est plus qu'urgent que l'on reconnaisse leur importante contribution dans la dispensation des soins et des services en leur offrant un environnement de travail intéressant », de conclure la vice-présidente.

