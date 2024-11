QUÉBEC, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Le professeur Tiago Falk, spécialiste des communications multimédia sans fil à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), et le professeur Sébastien Tremblay, chercheur en psychologie cognitive à l'Université Laval, ont reçu le Prix Synergie pour l'innovation 2024 dans la catégorie Partenariat entre des universités et des organismes, remis par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

De gauche à droite : Le professeur Sébastien Tremblay, chercheur en psychologie cognitive à l’Université Laval et le professeur Tiago Falk, spécialiste des communications multimédia sans fil à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) ont reçu le Prix Synergie pour l’innovation 2024 dans la catégorie Partenariat entre des universités et des organismes, remis par le CRSNG Credit photo : Sylvie Li / Shoot Studio Cc (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS))

Collaborant notamment avec Thales, un partenaire du secteur privé, ainsi que l'École nationale de police du Québec et le Centre de recherche et d'innovation en sécurité civile du Québec (RISC), les deux chercheurs ont réussi à développer des modèles d'évaluation de « l'état fonctionnel de l'opérateur » basés sur des données physiologiques et comportementales collectées en temps réel à l'aide de capteurs portables. Dans le contexte des interventions d'urgence et de la sécurité publique, l'état fonctionnel fait référence à la disponibilité des ressources psychophysiologiques requises pour accomplir un ensemble de tâches dans le cadre d'une opération. Le modèle prend en compte de multiples sources d'information, notamment la charge mentale, la fatigue mentale et physique, le stress et l'activité physique.

« Ce prix vient couronner les résultats obtenus avec nos partenaires au cours de la dernière décennie afin d'aider les premiers intervenants canadiens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Voir que nos outils de détection du stress sont utilisés auprès de différents corps de métiers de première ligne comme les infirmières, les policiers ou les agents de sécurité publique, pour améliorer directement la santé mentale et indirectement la vie des Canadiens, est à la fois une leçon d'humilité et une source d'enthousiasme », confie le professeur Tiago Falk, responsable scientifique du Laboratoire d'analyse et d'amélioration des signaux multisensoriel/multimodaux (MuSAE Lab) .

« Ces résultats montrent que le Canada est à l'avant-garde en ce qui concerne l'application de l'IA et de traitement du signal au bénéfice de la société », ajoute le chercheur qui est aussi membre de l'Unité mixte de recherche INRS-UQO sur la cybersécurité.

« Il existe de nos jours quantité d'applications connectées - via des montres, par exemple - qui promettent de pouvoir lire notre état psychologique et nos émotions à partir de mesures comme le rythme cardiaque », ajoute le professeur Sébastien Tremblay, qui est aussi directeur du laboratoire Co-DOT. « Notre défi scientifique et technique a été de développer des indicateurs valides et fiables de l'état psychologique, cognitif ou affectif d'une personne à partir de mesures physiologiques. Relever ce défi a été possible grâce à la collaboration multidisciplinaire, à la synergie entre nos équipes, aux étudiantes et étudiants qui ont participé au projet et à nos partenaires. »

Des avancées technologiques impliquant des défis cognitifs

Avec l'essor des villes intelligentes dans le monde, la sécurité urbaine est apparue : des capteurs et des systèmes d'intelligence artificielle (IA) sont déployés dans la ville pour permettre aux forces de sécurité de gérer les incidents et de coordonner les interventions d'urgence de la police, du service d'incendie, des premières intervenantes et des premiers intervenants ainsi que des opératrices privées et opérateurs privés. Généralement, ces systèmes sont connectés à un centre de contrôle des opérations intégré, fournissant ainsi une aide à la décision en temps réel et gérant les ressources pour la réponse aux incidents.

Avec ces avancées technologiques, les opératrices et opérateurs des centres de contrôle font désormais face à de nombreux défis cognitifs tels que la surcharge d'informations, le multitâche, les interruptions et la fatigue. Ces mêmes défis exercent tous une pression sur le système cognitif de ces personnes et réduisent l'efficacité avec laquelle cet ensemble complexe de tâches est exécuté. En outre, les premières intervenantes et les premiers intervenants (p. ex., policières et policiers, pompières et pompiers, et ambulancières et ambulanciers) sont également exposés à une combinaison de facteurs physiques et mentaux qui contribuent à une charge mentale élevée au travail, au stress et à la fatigue, ce qui augmente les risques d'erreurs qui, dans de nombreux cas, peuvent mettre en danger la vie d'autrui.

Des outils au service de la société

Les professeurs Falk et Tremblay ont recueilli des données importantes qui ont permis de développer des modèles d'IA cognitifs pour prédire l'état fonctionnel de secouristes, ainsi que leurs différents paramètres, notamment le stress, l'anxiété, la fatigue et la charge de travail mentale. Ces modèles ont été utilisés par les partenaires pour quantifier l'incidence de différentes stratégies sur la réduction du stress des agentes et agents, ainsi que pour surveiller l'état fonctionnel des intervenantes et intervenants sur le terrain.

Les modèles développés ont été déployés et utilisés par l'Agence spatiale canadienne, la GRC, Sécurité publique Canada et les Forces aériennes canadiennes, assurant ainsi la sécurité de Canadiennes et Canadiens. Les outils développés ont également été utilisés dans les hôpitaux pour suivre l'épuisement du personnel infirmier et des médecins, ainsi que pour surveiller les patientes et patients mis en quarantaine seuls à la maison pendant la pandémie de COVID-19.

Décernés annuellement, les Prix Synergie pour l'innovation visent à mettre en valeur l'innovation et les avantages de la mise en commun des forces afin de tirer le meilleur parti de l'ingéniosité des Canadiennes et des Canadiens.

