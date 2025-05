Les professeur-es de l'ITAQ seront enfin traités comme dans les cégeps

SAINT-HYACINTHE, QC, le 8 mai 2025 /CNW/ - Les professeur-es de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) ont accepté à 92 % une nouvelle convention collective de six ans ainsi qu'une hausse salariale d'environ 25 % pour les profs ayant le plus d'ancienneté et de 35 % pour celles et ceux qui amorcent leur carrière ! Le vote a eu lieu hier soir à La Pocatière et avant-hier à Saint-Hyacinthe.

« Nous sommes vraiment satisfaits d'être enfin traités équitablement avec nos collègues des cégeps. Il était temps. Notre nouvelle convention collective contient plusieurs éléments, dont le salaire, qui font en sorte que nous sommes dorénavant une institution d'enseignement supérieur à part entière », a commenté Patrick Fafard, président du Syndicat des professeur(e)s de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec-CSN.

La nouvelle convention collective 2022-2028 contient en effet de nombreux gains qui la rapproche énormément de celles des cégeps, comme la tâche en trois volets ou des précisions sur le rôle et l'autonomie des équipes. Il y a aussi une bonification de 25 % de la part de l'employeur à l'assurance collective. On note par ailleurs qu'il y aura une progression deux fois plus rapide dans les échelons salariaux 1 à 6, ce qui encouragera les nouveaux profs à demeurer en poste. L'entente permettra également d'annualiser et de régulariser la situation de pas moins de 50 occasionnel-les qui enseignent à l'ITAQ !

Il y aura dans les prochaines semaines une paye de rétroactivité salariale de la convention qui commence en 2022. Cela représentera un montant qui variera de 16 000 $ à 36 000 $ pour les membres du Syndicat des professeur(e)s de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (SPITAQ-CSN) en fonction de leur échelon salarial !

Réactions à cette entente historique

« On peut dire que la première négociation du SPITAQ-CSN avec la CSN aura véritablement porté ses fruits. Nous sommes heureux de ce dénouement », a commenté Caroline Senneville, présidente de la CSN.

« C'est un moment historique pour les profs de l'ITAQ. Cette nouvelle convention va permettre d'attirer et de conserver les profs à l'Institut. Elle reconnait pleinement leur expertise qui est parfois assez unique au Québec », ajoute Léandre Lapointe, vice-président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

« Cette entente assure une relève qualifiée pour l'ensemble de la filière agricole et agroalimentaire qui est très importante dans les régions de la Montérégie et du Bas-Saint-Laurent, mais aussi dans plusieurs autres régions du Québec », fait remarquer Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie-CSN.

À propos

Le Syndicat des professeur(e)s de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec-CSN regroupe 150 membres répartis sur les campus de Saint-Hyacinthe et de La Pocatière.

La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) parle au nom de près de 85 % des profs de cégep et de 80 % des chargées et chargés de cours des universités québécoises. Elle regroupe quelque 40 000 membres dans 45 cégeps, 47 établissements privés et 12 universités. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec.

Le Conseil central de la Montérégie-CSN représente plus de 31 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de quelque 205 syndicats provenant de toutes les fédérations de la CSN.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

