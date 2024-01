Les Produits du Québec : bénéfique pour l'environnement et le portefeuille

MONTRÉAL, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Les Produits du Québec annonce les résultats d'une étude de cas pionnière qui évalue les retombées économiques et environnementales de l'achat de produits non alimentaires ayant obtenu une marque de certification Les Produits du Québec.

Retombées économiques

Les résultats de notre analyse1 montrent que les retombées économiques locales des produits vérifiés par Les Produits du Québec et analysés dans le cadre de cette étude surpassent celles des produits importés sélectionnés de qualité comparable. Ces produits locaux vérifiés et analysés :

génèrent 7,6 fois plus de bénéfices avant impôts que ceux des produits concurrents étudiés;

que ceux des produits concurrents étudiés; génèrent 3,8 fois plus de produit intérieur brut (PIB) que les produits importés étudiés;

que les produits importés étudiés; permettent de soutenir 3,5 fois plus d'emplois en équivalent temps plein ;

; génèrent des retombées 2,8 fois plus importantes en termes de revenus de travail, soit la somme gagnée au cours d'une année.

Notre analyse montre également qu'il ne coûte pas systématiquement plus cher d'acheter local, lorsqu'on compare des produits de qualité similaire.

Impact environnemental

L'analyse des émissions de gaz à effet de serre (GES), ou équivalent CO 2, montre que l'échantillon de produits vérifiés par Les Produits du Québec émet en moyenne 34 % moins de GES que les produits importés avec lesquels nous les avons comparés. Ceux-ci sont quant à eux transportés sur une distance supplémentaire de 7 111 km de moyenne.

Pour en venir à ces résultats, AppEco, la firme spécialisée en analyse économique mandatée pour cette étude, a comparé, sur la base d'échantillonnage, des produits détenant l'une de nos marques de certification - soit conçu, fabriqué ou produit du Québec, avec des produits compétiteurs importés de qualité comparable.

« Les résultats de cette étude de cas confirment qu'en optant pour des produits du Québec, on stimule notre économie en plus de générer des effets bénéfiques pour l'environnement. Nous avons tout avantage à promouvoir l'achat local, un choix gagnant-gagnant qui contribue à la création de richesse dans l'ensemble du Québec », souligne Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

_______________________________ 1 L'étude « Les retombées économiques de l'achat de produits détenant une marque de certification Les Produits du Québec » a été réalisé sur un échantillon de plus de 250 produits.

« Nous sommes très fiers de poser ce premier jalon démontrant les retombées positives économiques et environnementales de l'achat de produits québécois vérifiés par Les Produits du Québec. Ces résultats encourageants nous incitent à poursuivre ce type d'étude afin d'améliorer la mesure des retombées de l'achat local. J'invite les manufacturiers, les détaillants et les consommateurs à joindre le mouvement de l'achat local, tant pour l'économie que pour l'environnement », affirme Elfi Morin, directrice générale de Les Produits du Québec.

Les Produits du Québec a octroyé jusqu'à maintenant à plus de 150 entreprises et près de 60 000 produits l'une de ces trois marques de certifications, soit : Produit du Québec, Fabriqué au Québec et Conçu au Québec. De plus, 64% des Québécois affirment qu'ils seraient portés à choisir des produits québécois non alimentaires s'ils étaient facilement repérables et que la décision finale du choix de produits est prise sur les lieux de vente, que ce soit en ligne ou en magasin.

Source : Baromètre CQCD - L'achat local, à quel prix? - CQCD, février 2023.

À propos de Les Produits du Québec

Fondé en 2021, Les Produits du Québec est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faciliter l'achat québécois grâce à la création d'une famille de marques de certification. Celles-ci agissent comme point de repère et gage de confiance pour les consommateurs en garantissant la provenance québécoise des produits.

