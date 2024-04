Les Produits du Québec annonce de nouveaux partenariats pour promouvoir l'achat local

QUÉBEC, le 30 avril 2024 /CNW/ - Les Produits du Québec est fier d'annoncer quatre nouveaux partenariats avec des détaillants majeurs : Canac, Tanguay, Matelas Bonheur et Canadian Tire. Ces détaillants continuent de tracer la voie pour faciliter l'identification des biens non alimentaires Produit au Québec, Fabriqué au Québec ou Conçu au Québec. Ils se joignent à BMR, SAIL, DeSerres, JC Perreault, les Pharmacies Jean-Coutu, Brunet, La Vie en Rose, Souris Mini, Walmart et Amazon, qui ont déjà mis en place une variété de mesures pour faciliter le repérage des produits québécois pour les consommateurs.

L'ensemble de ces détaillants tendent ainsi la main aux entreprises de chez nous qui souhaitent mettre de l'avant la provenance québécoise de leurs produits afin de promouvoir leur caractère local. En multipliant les points de contact entre les consommateurs et les produits d'ici, ces nouveaux partenariats viennent renforcer le mouvement d'achat local. Cet engouement témoigne également de la crédibilité des marques de certification Les Produits du Québec.

« Le mouvement qu'on est en train de créer est important! Avec les différents partenariats que met en place Les Produits du Québec, on continue de donner de multiples occasions aux consommateurs d'encourager les produits et le talent d'ici. Notre gouvernement demeure convaincu que l'achat québécois peut avoir une grande influence sur notre économie. On met les efforts nécessaires pour le soutenir au maximum », affirme Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« La visibilité et la notoriété de nos marques de certification sont en constante augmentation, au bénéfice du consommateur qui peut maintenant acheter avec certitude un bien non alimentaire d'ici grâce à nos logos. Les Produits du Québec se réjouit de la mise en valeur des produits qui continue de croître. La promotion de l'achat local nécessite une concertation à la fois des entreprises adhérentes, mais aussi des détaillants qui affichent nos marques de certification », déclare Elfi Morin, directrice générale de Les Produits du Québec.

« Cette alliance renforce notre visibilité et nous confère un avantage concurrentiel crucial sur le marché québécois. En tant que fleuron québécois dans le domaine du meuble, nous sommes fiers du travail effectué par les détaillants pour faciliter l'identification des produits faits ici », soutient Philippe Pronovost, de l'entreprise Avanti.

« Pour Mon adresse civique, une entreprise des Cantons-de-l'Est qui produit localement des numéros de portes et boîtes aux lettres, obtenir les certifications ''Fabriqué au Québec'' et "Produit du Québec'' était essentiel. Il est important pour nous de guider le consommateur québécois vers des choix responsables, car acheter des produits du Québec, c'est renforcer notre économie locale », Marjolaine Audet-Robert, directrice adjointe, Mon adresse civique

Faits saillants

Les Produits du Québec a octroyé jusqu'à maintenant à plus de 160 entreprises et plus de 64 000 produits l'une de ces trois marques de certifications, soit : Produit du Québec , Fabriqué au Québec et Conçu au Québec .

du Québec a octroyé jusqu'à maintenant à plus de 160 entreprises et plus de 64 000 produits l'une de ces trois marques de certifications, soit : , et . La reconnaissance des logos Les Produits du Québec a significativement augmenté chez les consommateurs au cours de la dernière année, avec une notoriété atteignant 76 % des Québécois, en hausse de 14 %. Source : Baromètre CQCD, janvier 2024.

du Québec a significativement augmenté chez les consommateurs au cours de la dernière année, avec une notoriété atteignant 76 % des Québécois, en hausse de 14 %. L'empreinte de Les Produits du Québec continue de s'étendre, alors que la présence de nos marques de certification sur un produit influence l'achat de 80 % des Québécois. Source : Ibid.

du Québec continue de s'étendre, alors que la présence de nos marques de certification sur un produit influence l'achat de 80 % des Québécois. 75 % des Québécois sondés déclarent avoir acheté un produit affichant l'une des trois marques de certification : Produit du Québec, Fabriqué au Québec et Conçu au Québec. Source : Ibid.

À propos de Les Produits du Québec

Lancé en 2022, Les Produits du Québec est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faciliter l'achat québécois grâce à la création d'une famille de marques de certification. Celles-ci agissent comme point de repère et gage de confiance pour les consommateurs en garantissant la provenance québécoise des produits.

SOURCE Les Produits du Québec

Renseignements: Alix Chartrand, Directrice, Mongeau Pellerin & Co, 514 318-5609, [email protected]