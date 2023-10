Les Produits du Québec accroît le mouvement de l'achat local avec le Vendredi fou d'ici

MONTRÉAL, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Les Produits du Québec et le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), en collaboration avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), ont le plaisir d'annoncer aujourd'hui la première édition du Vendredi fou d'ici le 24 novembre prochain, notre « Black Friday » québécois! Cette initiative vise à favoriser l'achat local et à valoriser le talent d'ici en cette journée où les Québécois achètent en grand nombre et commencent leurs emplettes pour la période des Fêtes.

Les détaillants sont invités à rejoindre le mouvement de l'achat local en mettant en valeur les dizaines de milliers de produits vérifiés par Les Produits du Québec. Une entreprise qui obtient une marque de certification, c'est une entreprise qui est reconnue pour sa contribution à l'économie d'ici.

Il s'agit d'une occasion pour tous d'acheter des produits véritablement de chez nous, en repérant les logos des marques de certification affichés chez les détaillants partenaires de Les Produits du Québec : BMR, SAIL, Souris Mini, La Vie en Rose, JC Perreault, DeSerres, Pharmacies Jean Coutu et Brunet. Les logos des marques de certification se retrouvent également chez plusieurs petits détaillants qui produisent, fabriquent ou conçoivent leurs produits, en plus de les vendre.

« C'est avec une grande fierté que Les Produits du Québec amplifie le mouvement de l'achat local avec le Vendredi fou d'ici! Les Québécois veulent consommer davantage de produits de chez nous, et les marques de certification Les Produits du Québec répondent à ce besoin. Joignez nos partenaires qui valorisent déjà les produits québécois sur leurs tablettes et contribuent à l'économie d'ici! », soutient Elfi Morin, directrice générale de Les Produits du Québec.

« Depuis toujours, le Conseil québécois du commerce de détail a à cœur la promotion de l'achat local et des produits d'ici. Nous nous réjouissons de pouvoir collaborer avec Les Produits du Québec en profitant d'une journée de fort achalandage chez nos détaillants pour favoriser une meilleure consommation », souligne Damien Silès, directeur général du CQCD.

« Les initiatives comme le Vendredi fou d'ici sont essentielles pour promouvoir l'achat local auprès des consommateurs tout au long de l'année. Je suis fier de voir la communauté d'affaires du Québec se mobiliser pour la cause. Quand on achète des produits d'ici, c'est tout le Québec qui y gagne », affirme Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

À propos de Les Produits du Québec

Fondé en 2022, Les Produits du Québec est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faciliter l'achat québécois grâce à la création d'une famille de marques de certification. Celles-ci agissent comme point de repère et gage de confiance pour les consommateurs en garantissant la provenance des produits. À ce jour, l'organisme a octroyé à 143 entreprises et à plus de 53 000 produits l'une de ces trois marques de certifications, soit : Produit du Québec, Fabriqué au Québec et Conçu au Québec.

