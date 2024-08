Les produits des Industries Gould sur les tablettes des Costco Entreprise au Canada

Les rebuts des érablières du Québec utilisés pour la fabrication des sacs à ordure

MONTRÉAL, le 26 août 2024 /CNW/ - Les Industries Gould Ltée, une entreprise montréalaise spécialisée dans la conception et la fabrication de produits de soins personnels et de gestion des déchets, viennent de signer un contrat d'envergure avec Costco pour ses succursales au Canada. Désormais, l'intégralité des sacs de recyclage produits à l'usine d'Anjou pour l'ensemble des succursales de Costco Entreprise au Canada sera produite majoritairement à partir de rebuts recyclés provenant des érablières du Québec.

Cette étape marque un tournant majeur pour l'entreprise familiale basée à Anjou, qui devient ainsi un fournisseur direct des 36 succursales Costco Entreprise au Canada. Ce nouveau contrat représente une production annuelle de plus de 1,3 million de tonnes de matières recyclées.

« Nous sommes extrêmement fiers de ce partenariat avec Costco Entreprise, qui reflète non seulement la qualité de nos produits, mais également notre engagement envers une production durable et responsable. En intégrant des matériaux recyclés provenant des érablières du Québec, nous sommes en mesure de transformer des rebuts en ressources précieuses, tout en soutenant l'économie du Québec et en contribuant à la durabilité à travers le Canada » a déclaré de PDG de l'entreprise, Frederico Panetta.

De l'érable aux rayons

Soucieuses de leur engagement en tant qu'entreprise manufacturière responsable, Les Industries Gould privilégient l'utilisation de matières premières locales pour la conception de leurs produits. Grâce à ce nouveau partenariat, ce sont plus de 200 000 kilos de tuyaux en plastique des érablières qui seront revalorisées chaque année en sacs de recyclage destinés aux rayons de plusieurs grandes chaînes dont Metro, Jean Coutu, Super C, Uniprix, et maintenant Costco Entreprise.

M. Panetta a également tenu à préciser que « ce contrat marque une étape décisive pour Les Industries Gould et illustre par le fait même la capacité du Québec à rivaliser avec les plus grandes organisations du monde en matière d'économie circulaire. »

À propos des Industries Gould Ltée.

Entreprise familiale établie à Montréal depuis 1954, Les Industries Gould Ltée conçoivent et fabriquent des produits de soin personnel, des nettoyants et des désinfectants pour des clients dans le commerce de détail et le secteur de la santé. Grâce à ses investissements continus en recherche et développement et à l'expertise de ses équipes, GOULD a su innover pour rester à l'avant-garde et développer de nouveaux produits toujours plus performants qui répondent aux besoins de ses clients et aux plus hautes normes de qualité de l'industrie.

Source: Béatrice Vincent, TACT, Cellulaire : 581-246-2147, [email protected]