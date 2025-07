Les Industries Gould concluent un partenariat majeur avec RONA : une solution innovante de gestion des déchets pour les bricoleurs écoresponsables

MONTRÉAL, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Les Industries Gould ltée sont fières d'annoncer un nouveau partenariat stratégique avec RONA, l'un des plus grands détaillants en rénovation au Canada. Cette collaboration permettra d'offrir une nouvelle gamme de produits « ramasser et emporter » développée par Les Industries Gould dans les magasins RONA et pensée spécialement pour les bricoleurs.

Contrairement aux formats traditionnels vendus en vrac, cette nouvelle solution offerte par Gould propose un emballage adapté et compact permettant aux clients d'acheter uniquement la quantité nécessaire, réduisant ainsi le gaspillage et favorisant des pratiques durables chez les consommateurs.

« Il s'agit d'un produit que RONA n'avait encore jamais proposé », déclare Mike Leonardi, chef des opérations aux Industries Gould. « Nous avons identifié un besoin sur le marché chez les bricoleurs qui souhaitent gérer leurs déchets de manière responsable, sans trop dépenser ni acheter en surplus. Notre solution « ramasser et emporter » offre commodité, durabilité et innovation, le tout dans un format pratique et accessible. »

En plus de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des options abordables et écologiques, la création de cette nouvelle gamme permettra également de créer des emplois au sein de l'usine à Montréal et de favoriser l'utilisation de matières recyclées locales, contribuant à l'économie circulaire locale et à la réduction de l'empreinte environnementale.

GOULD souligne également que son siège social est situé à moins de 10 minutes de son usine de Montréal, ce qui facilite la coordination des opérations, améliore l'efficacité logistique et renforce son engagement envers la production locale et durable.

« Les meilleures choses viennent dans de petits paquets », ajoute Leonardi. « C'est exactement l'esprit de ce produit : une utilité maximale avec un minimum de gaspillage. »

Avec ce nouveau partenariat, les Industries Gould ltée poursuivent leur progression comme chef de file dans le secteur manufacturier et dans la gestion des déchets. Il s'agit de la troisième entente de ce type conclue par les Industries Gould en peu de temps, après celles signées avec Home Depot et Canadian Tire plus tôt cette année.

La nouvelle gamme d'emballage sera bientôt disponible dans les magasins RONA partout au Canada ainsi qu'en ligne sur rona.ca.

À propos de GOULD Industries

Fondées en 1954 à Montréal, Les Industries Gould ltée sont cheffes de file nord-américaine dans la fabrication de plastiques recyclés, l'extrusion de films, et les solutions de marque privée pour les plus grands détaillants. Grâce à une intégration verticale complète, Les Industries Gould ltée transforment chaque année des millions de livres de déchets en produits durables à haute performance.

SOURCE Les Industries Gould ltée

Pour plus d'informations : Béatrice Vincent, TACT, Cellulaire : 581-246-2147, [email protected]