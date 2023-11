BEIJING, 24 novembre 2023 /CNW/ - JA Solar, un fabricant mondial de premier plan de produits solaires de haute performance, a récemment obtenu une validation plus poussée de ses efforts en matière de durabilité grâce à la réussite des évaluations relatives à la déclaration environnementale de produit (DEP) pour de multiples gammes de produits par l'intermédiaire de l'institution française Kapstan, qui fait autorité, entraînant l'homologation auprès des systèmes relatifs à la DPE de la Norvège et de l'Italie. Cette réalisation démontre que le travail continu de JA Solar en matière de conception respectueuse de l'environnement, de réduction de l'empreinte carbone et de pratiques de fabrication durable continue de valoir à l'entreprise d'importantes certifications de tiers et renforce son influence et sa capacité concurrentielle au sein du marché photovoltaïque (PV) haut de gamme.

Les produits de type N de JA Solar ont réussi le processus d’évaluation de la DEP en Norvège et en Italie. (PRNewsfoto/JA Solar Technology Co., Ltd.)

En tant que déclaration environnementale de type III fondée sur la norme ISO14025, la DEP s'appuie sur l'évaluation du cycle de vie (ÉCV) et révèle l'impact environnemental d'un produit ou d'un service selon des aspects comme les ressources non renouvelables, les écosystèmes, et la santé humaine tout au long de son cycle de vie, de l'acquisition des matières premières, en passant par la production, le transport, la consommation et l'élimination finale. Dans ce contexte, la DEP est considérée comme l'outil de soutien le plus puissant pour l'approvisionnement écologique du gouvernement et la conception écologique des produits. La certification en vertu de la DEP obtenue par les produits d'entreprise est universelle dans la plupart des pays européens.

Les produits de la série de type P et l'ensemble des produits DeepBlue 4.0 Pro de type N de JA Solar ont terminé avec succès l'évaluation DPE en Norvège et en Italie cette fois. Ces produits sont particulièrement reconnus pour leur faible potentiel de réchauffement du globe. Cela indique que tous les principaux produits photovoltaïques de JA Solar ont été reconnus sur le marché international haut de gamme, et montre le caractère progressif et écologique des produits de JA Solar à l'ère du type N.

JA Solar a toujours eu à cœur la production écologique, les opérations écologiques et les produits écologiques, et ne ménage aucun effort pour bâtir une chaîne industrielle écologique et à faibles émissions de carbone. En 2022, JA Solar a approfondi son concept de développement durable « Green to Green, Green to Grow, Green to Great ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2284583/JA_Solar_s_n_type_Products_Pass_EPD_Assessment_Norway_Italy.jpg

