BEIJING, 21 octobre 2021 /CNW/ - Les résultats de l'étude portant la bancabilité des modules photovoltaïques réalisée en 2021 par BloombergNEF(BNEF) ont récemment été publiés. Une fois de plus, les résultats montrent que, sur le plan de la stabilité financière et de la réputation, JA Solar se classe parmi les fabricants de modules photovoltaïques de premier ordre, comme en fait foi sa bancabilité de 100 % reconnue par l'indice de recommandation de BNEF.

L'évaluation de BNEF portant sur la bancabilité des fabricants de modules est fondée sur une analyse des antécédents, de la stabilité financière et des technologies de modules à la suite d'un sondage d'envergure mondiale auprès de banques, de fonds, d'entrepreneurs en ingénierie solaire, de producteurs d'électricité indépendants et de conseillers techniques.

Selon les données de BNEF, l'approvisionnement en modules de JA Solar représente la proportion la plus élevée parmi les projets mondiaux financés par des prêts à terme depuis août 2019, ce qui montre la reconnaissance de l'immense bancabilité de JA Solar par l'ensemble du marché des modules photovoltaïques.

Les résultats de l'étude intègrent également les données des tests des modules provenant de PV Evolution Labs (PVEL), un laboratoire de test indépendant, et du Renewable Energy Test Center (RETC), un organisme américain faisant figure d'autorité.

Selon la fiche d'évaluation de la fiabilité des modules photovoltaïques 2021 de PVEL, JA Solar a été reconnu pour la sixième fois en tant que fabricant « de haut niveau ». La fiche d'évaluation de 2021 présente un résumé détaillé des résultats des tests s'étalant sur une période de 18 mois. Le programme de qualification des produits du module photovoltaïque comprend des tests et des analyses sur le cycle thermique (TC600), la chaleur humide (DH2000), la dégradation induite par le potentiel (PID192), la dégradation induite par la lumière (LID), la dégradation induite par la lumière et la température élevée (LeTID), et bien plus. Par rapport à la plupart des tests standardisés, le programme de qualification des produits est plus rigoureux sur le plan des conditions et des séquences, ce qui donne des résultats plus détaillés et significatifs pour les scénarios pratiques d'application du module. Le fait d'avoir été désigné comme un fabricant « de haut niveau » par PVEL est une reconnaissance précieuse de la qualité et du rendement exceptionnel des produits photovoltaïques de JA Solar.

Dans le rapport sur l'indice des modules photovoltaïques (PV Module Index ou PVMI) de 2021 du RETC, JA Solar est reconnu comme « Overall High Achiever » en raison de l'excellente performance de ses modules sur le plan de la qualité, de la fiabilité et de la performance. L'édition 2021 du rapport PVMI résume les résultats découlant de plus de 12 mois de tests portant sur la chaleur humide (DH2000), la charge mécanique dynamique (DML), l'efficacité des modules solaires, le rapport PTC-STC, les fichiers PAN, la dégradation induite par la lumière (LID), la dégradation induite par la lumière et la température élevée (LeTID), la batteuse, etc. Chaque test revêt une importance considérable en matière de référence concernant la fiabilité des modules dans les scénarios d'application pratique. Le fait de remporter la distinction « Overall High Achiever » de manière consécutive confirme les avantages sur le plan du rendement des modules de JA Solar en matière d'efficacité, de fiabilité et de capacité de production d'électricité, et cet honneur reflète parfaitement l'état d'esprit « axé sur le client, pour atteindre un coût moyen actualisé de l'énergie optimal » derrière la conception du module.

JA Solar s'est toujours engagé à promouvoir le développement et l'application de technologies photovoltaïques à haut rendement et à fournir des produits et services de haute qualité à ses clients dans le monde entier, et l'entreprise a acquis une grande reconnaissance sur le marché mondial. Misant sur un volume d'expédition mondial figurant parmi les trois premières positions du classement depuis plusieurs années consécutives, JA Solar a obtenu le sceau « Top Brand PV » au sein des marchés de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, de l'Australie et du Vietnam.

