OTTAWA, ON, le 5 mars 2024 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) ont lancé le programme « Plus de plaisirs laitiers » pour récompenser les consommateurs qui optent pour les produits laitiers affichant le logo de la Vache bleue des PLC, symbole de qualité. En soulignant la fidélité aux produits laitiers fabriqués avec du lait 100 % canadien, ce programme devient un atout pour les consommateurs et les producteurs laitiers locaux.

« Les producteurs laitiers sont parmi les professionnels les plus dignes de confiance au pays, travaillant jour après jour pour nourrir leurs concitoyens, a déclaré David Wiens, président des Producteurs laitiers du Canada. Nos producteurs fournissent non seulement un lait de grande qualité, mais ils le font en respectant des normes et des pratiques durables parmi les plus rigoureuses au monde. »

Le programme Plus de plaisirs laitiers constitue une première en son genre. En collaboration avec les partenaires du logo de la vache bleue, des transformateurs et un large éventail de détaillants et fournisseurs de services alimentaires, le programme consolide la loyauté des consommateurs envers les produits laitiers canadiens. Les consommateurs s'intéressent aux approches créatives pour établir et renforcer des relations avec leurs marques préférées. Ainsi, le programme Plus de plaisirs laitiers offrira aux amateurs de produits laitiers la valeur ajoutée et l'attention personnalisée qu'ils méritent, peu importe l'endroit où ils font leurs achats.

« Depuis longtemps, le logo de la vache bleue est synonyme de l'engagement des producteurs laitiers canadiens à l'égard de la qualité du lait, des soins des animaux et de la durabilité, a affirmé Pamela Nalewajek, cheffe du marketing des PLC. Cette marque puissante jouit d'une notoriété auprès de 85 % des Canadiens et constitue une forte influence sur les habitudes d'achat des consommateurs sans limiter les achats à un lieu spécifique. »

Les membres du programme de récompense profiteront d'un accès exclusif à des offres spéciales, des concours, des recettes, des informations nutritionnelles et un contenu créatif élaboré par des professionnels de confiance. En outre, il sera bientôt encore plus facile de repérer le logo de la Vache bleue grâce au nouveau catalogue numérique des PLC, le Répertoire de la Vache bleue, qui a été conçu afin que les consommateurs puissent découvrir et explorer les produits laitiers canadiens de qualité.

« Les Producteurs laitiers du Canada souhaitent récompenser les Canadiens qui choisissent d'appuyer leurs producteurs locaux, tout en les sensibilisant aux pratiques de production laitière, a ajouté Mme Nalewajek. Le programme Plus de plaisirs laitiers est notre façon d'en faire plus pour nos fidèles consommateurs qui optent pour les produits laitiers canadiens. »

Consultez ce lien pour en savoir davantage sur le programme de récompense Plus de plaisirs laitiers des PLC : plusdeplaisirslaitiers.

À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisation nationale de politique, de représentation et de promotion représentant les producteurs laitiers canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. L'organisation s'efforce également de maintenir des politiques qui favorisent la durabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé. Les producteurs laitiers se sont fixé un objectif visant l'atteinte de la carboneutralité de la production laitière à la ferme d'ici à 2050.

SOURCE Les Producteurs laitiers du Canada

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Lucie Boileau, Directrice, Communications, Producteurs laitiers du Canada, [email protected] / 613-220-1724