OTTAWA, ON, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, pour une deuxième année consécutive, les Producteurs laitiers du Canada (PLC) ont été reconnus comme l'un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale du Canada. Cette distinction prestigieuse, annoncée conjointement par les rédacteurs en chef du Canada's Top 100 Employers et Mediacorp Inc., récompense les organisations de la région métropolitaine d'Ottawa qui se démarquent en tant que leaders de l'industrie offrant des milieux de travail exceptionnels. Cette désignation hautement compétitive met en lumière l'engagement des PLC à soutenir ses employés et à attirer de nouveaux talents.

« Dans l'environnement concurrentiel d'aujourd'hui, il est important d'être désigné comme l'un des meilleurs employeurs, non seulement pour conserver, mais aussi pour acquérir les meilleurs talents. Notre culture est fondée sur les trois attributs de Lencioni : soif de réussite, modestie et intelligence sociale. Nous sommes fiers de défendre chaque jour les producteurs laitiers du Canada », a déclaré Jacques Lefebvre, chef de la direction des Producteurs laitiers du Canada. « Nous avons le privilège de soutenir nos employés par des initiatives et des programmes qui les incitent à contribuer à notre important travail dans le secteur laitier. »

« Nous accordons une grande importance aux commentaires de nos employés et nous travaillons avec nos gestionnaires de personnel pour créer un environnement qui bénéficie à toute notre équipe », affirme Catherine Thibault, directrice du service « Personnes et Culture » chez les PLC. « Le fait d'avoir été sélectionné une fois de plus comme l'un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale consolide la position des PLC parmi un groupe d'employeurs estimés. »

Pour en savoir plus sur la reconnaissance des PLC comme l'un des meilleurs employeurs d'Ottawa, veuillez consulter le site https://reviews.canadastop100.com/top-employer-dairy-farmers-of-canada?lang=fr.

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisation nationale de politique, de représentation et de promotion représentant les producteurs laitiers canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. L'organisation s'efforce également de maintenir des politiques qui favorisent la durabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé. Les producteurs laitiers se sont fixé un objectif visant l'atteinte de la carboneutralité de la production laitière à la ferme d'ici 2050.

Renseignements: Lucie Boileau, directrice des communications, Producteurs laitiers du Canada, [email protected] / 613-220-1724