Les Producteurs de pommes du Québec - Des beaux fruits à cueillir !

LONGUEUIL,QC, le 10 sept. 2020 /CNW Telbec/ - De septembre à octobre, cela fait partie des traditions québécoises, c'est le temps des pommes! En ce moment, pour le plaisir de nos papilles, les pommiers regorgent de Paulared, Sunrise, Lobo ou Gingergold. Les variétés plus connues comme la McIntosh, Gala, Honeycrisp, Spartan, Cortland et Empire feront leur apparition tour à tour au cours de la saison. Soyez assuré que l'activité est sécuritaire et qu'elle respecte les mesures de prévention et les consignes de santé publique.

Utilisez notre outil « Trouvez un producteur » sur notre site Internet www.lapommeduquebec.ca pour découvrir un verger près de chez vous offrant l'autocueillette et/ou la vente de produits dérivés de la pomme.

EXIGEZ-LES !

Vous n'avez pas le temps d'aller chez un producteur? Les pommes du Québec sont également arrivées dans les magasins d'alimentation. Vous les trouverez en recherchant le logo Pommes Qualité Québec sur les autocollants pour les pommes vendues à l'unité et sur les sacs.

LES POMMES QUALITÉ QUÉBEC, UN GAGE DE QUALITÉ ET DE FRAÎCHEUR

Savez-vous que pour être identifiées Pommes Qualité Québec les pommes font l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux? Les inspecteurs visitent tous les postes qui emballent des pommes du Québec entre septembre et juin de chaque année. La fréquence d'inspection est variable d'un poste à l'autre, et les visites sont inattendues. Lors des visites dans les postes d'emballage, les inspecteurs effectuent une vérification de la qualité des pommes qui sont prêtes pour l'expédition vers les magasins. Toutes les pommes qui sont emballées sont susceptibles d'être échantillonnées et vérifiées.

LA PRODUCTION DE POMMES AU QUÉBEC

La production pomicole au Québec, c'est plus de 470 producteurs répartis dans 4 régions (Laurentides, Frontières, l'Est-du-Québec et Vallée montérégienne). L'estimation de récolte pour 2020 s'élève à 5,5 millions de minots de pommes. De plus, les pomiculteurs apportent à l'économie québécoise des revenus annuels à la ferme (ou un apport économique) de 59 M$.

