Politique bioalimentaire : les vergers ambitieux pour l'avenir! - L'industrie exige un geste significatif en faveur de l'innovation pomicole

LONGUEUIL, QC, le 22 août 2025 /CNW/ - Les membres de la Table filière pomicole du Québec saluent l'adoption officielle de la Politique bioalimentaire 2025-2035 : « Nourrir nos ambitions », une feuille de route ambitieuse axée sur l'autonomie alimentaire, la prospérité, la valorisation des régions, la durabilité et l'innovation. Représentant l'ensemble des acteurs du secteur pomicole -- producteurs, emballeurs, transformateurs, cidriculteurs -- la Table réaffirme aujourd'hui son engagement à contribuer activement à sa mise en œuvre, dans le respect des grandes orientations qu'elle définit. Des leviers essentiels pour permettre aux pomicultrices et pomiculteurs d'accélérer la modernisation de leurs pratiques et assurer leur compétitivité. Les représentant(e)s de la filière espèrent maintenant que le gouvernement passera de la parole aux actes afin de soutenir ce secteur emblématique du Québec.

Une volonté claire de répondre aux priorités gouvernementales

Depuis 2023, la Table filière pomicole, par l'entremise des Producteurs de pommes du Québec, sensibilise les décideurs aux besoins, aux ambitions et à l'importance de l'industrie. Un appui gouvernemental adapté à l'industrie pomicole, par exemple, l'apport rapide de liquidités sur les fermes, est essentiel pour soutenir les productrices et producteurs dans leurs investissements et leur adaptation aux défis actuels.

« Les priorités mises de l'avant par la nouvelle politique -- compétitivité, innovation, pratiques durables, valorisation du potentiel des territoires -- sont parfaitement alignées avec les actions et la vision de la filière pomicole. Mais pour que cette contribution devienne réalité, un signal clair du gouvernement est nécessaire. Il faut dès maintenant mettre en place une mesure de soutien structurante pour accélérer la modernisation des vergers québécois », souligne Brunau Côté, président de l'Association des emballeurs de pommes du Québec, dont l'entreprise est située à Rougemont.

Une industrie prête à transformer son avenir

L'industrie pomicole regroupe plus de 400 entreprises actives réparties à travers le Québec ainsi qu'une centaine de productrices et producteurs de cidre, sans compter l'importante filière de la transformation. Elle génère des retombées économiques, environnementales et sociales majeures, en plus d'être un pilier identitaire dont le Québec peut être fier. La modernisation des vergers -- essentielle pour accroître la productivité, répondre aux nouvelles préférences des consommatrices et consommateurs et améliorer la résilience climatique -- représente un investissement moyen de 76 000 $/ha. Les productrices et producteurs sont prêt(e)s à faire des investissements majeurs, mais ont besoin d'être appuyé(e)s financièrement pour réaliser cette transition. Un programme de replantation adapté à la réalité de leur culture pérenne constituerait une avenue prometteuse, à la fois pour assurer la modernisation des vergers et pour garantir la stabilité de production à long terme.

Un projet collectif à fort impact territorial

« Il ne s'agit pas ici d'un soutien ponctuel, mais d'un projet structurant pour transformer toute une industrie au service de l'économie régionale et de l'autonomie alimentaire du Québec », rappelle M. Éric Rochon, président des Producteurs de pommes du Québec et pomiculteur dans les Laurentides.

Des initiatives comparables sont déjà en place ailleurs au pays : l'Ontario a consacré 8 M$ sur trois ans à la replantation de vergers à haute densité (2023-2026), la Colombie-Britannique a injecté 70,5 M$ dans son programme de renouvellement des cultures pérennes (2023-2025), et le Nouveau-Brunswick poursuit son Programme de développement de l'industrie pomicole, qui finance jusqu'à 50 % des coûts admissibles (maximum de 10 000 $ par demandeur) pour les nouvelles plantations. Pour demeurer compétitif, le Québec doit rapidement se doter de mécanismes similaires.

L'invitation est lancée

Les membres de la Table filière pomicole sont prêts à collaborer avec le gouvernement afin de concrétiser la Politique bioalimentaire par des mesures adaptées à la réalité quotidienne de la pomiculture québécoise. Engagée depuis près d'un an dans un exercice de mise à jour de sa planification stratégique, la filière poursuit ses travaux pour en actualiser les orientations en réponse aux nouveaux défis. « La vision est là. L'expertise est là. Les entreprises de production, d'emballage et de transformation de pommes sont prêt(e)s. Ce qu'il faut maintenant, c'est l'élan financier pour transformer notre potentiel en impact durable. », mentionne M. Rochon.

Déterminés et mobilisés, Les Producteurs de pommes du Québec sont prêts à travailler sans délai avec les décideurs gouvernementaux pour transformer en actions concrètes les objectifs partagés de la Politique bioalimentaire et de l'industrie. L'heure est à l'action!

