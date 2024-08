LONGUEUIL, QC, le 29 août 2024 /CNW/ - Cette saison marque une récolte historique pour les productrices et producteurs de pommes du Québec, soit la plus abondante des 15 dernières années. En verger et en épicerie, les pommes s'annoncent non seulement abondantes, mais d'une qualité exceptionnelle. Goûtez les différentes variétés! Souvent sucrées, parfois acidulées, juteuses ou parfumées : les pommes du Québec ont tout pour plaire!

Disponibles à l'année en épicerie

Une récolte record en 15 ans : la saison des pommes du Québec est amorcée! (Groupe CNW/Les Producteurs de pommes du Québec)

Afin de vous assurer de choisir les pommes du Québec, il vous suffit de repérer le logo Pommes Qualité Québec sur les sacs ou sur les étiquettes de pommes en vrac lors de vos emplettes en magasin.

Ces pommes, cultivées avec soin par nos productrices et producteurs et disponibles toute l'année grâce à l'entreposage, sont le fruit d'un savoir-faire inégalé. En choisissant les Pommes Qualité Québec, vous soutenez non seulement l'agriculture locale, mais vous vous assurez de savourer des fruits d'une qualité et d'une fraîcheur incomparables! Pour plus de détails sur la certification Pommes Qualité Québec ou pour consulter le calendrier de mise en marché des pommes du Québec, visitez le site lapommeduquebec.ca!

À la rencontre des producteurs locaux

Tradition bien ancrée dans la culture québécoise, l'autocueillette de pommes procure aux familles, à chaque début de saison, une occasion de se reconnecter avec la nature tout en découvrant de nouvelles variétés. Planifiez votre escapade grâce à notre répertoire sur le site lapommeduquebec.ca/autocueillette, qui regroupe plus d'une centaine de productrices et producteurs de pommes du Québec offrant des activités agrotouristiques. Accédez aux fiches informationnelles des entreprises locales pour en apprendre davantage sur les variétés disponibles par verger et les autres commodités qui y sont offertes telles que les aires de jeux et de pique-nique, la restauration, les fermettes, et plus encore! « Les Producteurs de pommes du Québec sont fiers de s'engager dans le développement de l'économie locale des différentes régions pomicoles en permettant aux artisans québécois de rayonner via leur répertoire. Ce partenariat avec les représentants régionaux veille à garantir que les entreprises au cœur de notre économie locale puissent bénéficier d'une meilleure visibilité et d'une plus grande accessibilité. Planifiez votre visite, ils vous attendent! », précise monsieur Éric Rochon, président des Producteurs de pommes du Québec.

Explorez, cuisinez et savourez : lapommeduquebec.ca est votre référence!

Que vous soyez passionnés de cuisine ou amateurs d'activités en plein air, le site lapommeduquebec.ca est la ressource pour tout ce qui a trait à notre fruit emblématique. Vous y découvrirez aussi une multitude de recettes délicieuses et parfaites en toutes occasions mettant en vedette nos bonnes pommes du Québec.

Saviez-vous que…

La pomme est l'un des seuls fruits frais québécois disponibles à l'année dans les épiceries.

Une pomme sur deux dans nos épiceries n'a pas poussé au Québec (c'est notamment le cas de la pomme verte Granny Smith ).

). Les pommes, toutes origines confondues, sont récoltées une seule fois par année, et cela même dans les pays où il fait chaud plus longtemps.

Les pommes se conservent 10 fois plus longtemps lorsqu'elles sont entreposées dans le tiroir à fruits et légumes de votre réfrigérateur.

Il faut attendre au moins 3 à 4 ans avant qu'un pommier offre ses premières pommes. Quelle patience de nos productrices et producteurs passionnés!

La richesse de la production pomicole québécoise

Le Québec compte 427 productrices et producteurs de pommes, répartis dans différentes régions, qui contribuent à une production annuelle moyenne de plus de 109 000 tonnes (5,6 millions de minots) de pommes. La production 2022-2023 a généré des revenus à la ferme de plus de 79 M$ pour l'économie locale (ISQ).

