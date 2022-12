Les Producteurs de lait du Québec remettent 49 500 litres de lait pour les paniers de Noël, pour un total de près de 1 million de litres en 2022

LONGUEUIL, QC, le 20 déc. 2022 /CNW Telbec/ - À l'approche de la période des fêtes, Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) donnent 49 500 litres de lait à près de 115 organismes dans toutes les régions du Québec afin d'aider dans la composition des paniers de Noël. Les besoins pour l'aide alimentaire sont toujours en hausse à cette période de l'année et encore plus depuis la pandémie. Depuis 2021, les demandes d'aide alimentaire ont augmenté de 20 %.

Les Producteurs de lait du Québec remettent 49 500 litres de lait pour les paniers de Noël, pour un total de près de 1 million de litres remis aux Banques alimentaires en 2022. (Groupe CNW/Les Producteurs de lait du Québec)

Pour répondre à toutes ces demandes, les producteurs de lait soutiennent Les Banques alimentaires du Québec (BAQ) lors des périodes plus achalandées, mais également tout au long de l'année par le Programme de dons de lait et de produits laitiers de l'industrie laitière québécoise. Ce programme est possible grâce à un partenariat unique qui unit tous les acteurs de la filière, des producteurs aux transformateurs en passant par les transporteurs. En 2022, ce programme a permis de livrer plus de 780 000 litres de lait répartis tout au long de l'année.

Depuis la mise en place du programme de dons, en 2003, les producteurs, transporteurs et transformateurs du secteur laitier se sont unis pour remettre 13 millions de litres de lait, sous forme de divers produits laitiers, aux personnes dans le besoin. « Les Producteurs de lait du Québec sont fiers de fournir aux Banques alimentaires du Québec des denrées alimentaires de qualité pour les personnes dans le besoin dans toutes les régions du Québec. Par nos efforts conjoints, nous contribuons à éliminer la faim et à assurer la sécurité alimentaire des Québécoises et des Québécois sur une base continue », a déclaré le président des Producteurs de lait du Québec, Daniel Gobeil.

« Le réseau des Banques alimentaires du Québec subit présentement une pression incroyable alors qu'un nombre jamais vu de nos concitoyens doivent avoir recours à de l'aide alimentaire pour apaiser leur faim. L'approvisionnement suffisant en denrées est une grande source d'inquiétude pour les organismes. Dans ce contexte, le soutien des producteurs de lait, qui est unique par son ampleur, sa qualité et sa prévisibilité, est réellement un baume dans ces moments difficiles. Nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui font de ce programme un succès depuis près de 20 ans », a renchéri Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec.

En cours d'année, les PLQ remettent également des dons spéciaux en produits laitiers pour répondre à des besoins spécifiques dans nos collectivités. En collaboration avec certains transformateurs, ce sont 168 000 litres de lait qui ont été donnés au cours de l'année, ce qui porte le total de dons à près de 1 million de litres de lait en 2022.

À ces efforts s'ajoute le support financier des PLQ au Programme de récupération en supermarchés (PRS) des Banques alimentaires du Québec, pour un total de 50 000 $ sur 5 ans. Ce programme vise à réduire la précarité alimentaire et le gaspillage, en récupérant les aliments invendus en épiceries pour les acheminer aux personnes vivant de l'insécurité alimentaire.

« L'insécurité alimentaire frappe plus de 670 000 personnes au Québec, un nombre en hausse depuis le début de la crise de la Covid-19. Plus que jamais, nous devons faire preuve d'entraide et de solidarité dans nos communautés. L'amélioration de nos conditions collectives est une importante source de motivation pour nos producteurs. Responsabilité, équité et solidarité sont des valeurs à la base de notre système de mise en marché collective et du désir d'implication de nos membres pour venir en aide à leur prochain », a mentionné M. Gobeil. Les dons en denrées ou en argent contribuent à nourrir des milliers de Québécois chaque jour. Chaque dollar en don permet de produire et de distribuer l'équivalent de 16 $ en nourriture ou trois repas à des familles dans le besoin. Pour faire un don, visitez https://banquesalimentaires.org/faire-un-don/.

DONS DE LAIT POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 2022 Les Producteurs de lait du Québec ont remis 49 500 litres de lait à 113 organismes au Québec, dont :

12 000 litres de lait à Jeunesse au Soleil pour la région de Montréal. PROGRAMME DE DONS DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS

Total 2022 : 781 500 litres

Total depuis 2003 : 13 millions de litres de lait





TOTAL DES DONS DE LAIT EN 2022 : 999 100 litres de litres

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 643 fermes laitières qui livrent quelque 3,46 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,86 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec quelque 65 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 5,3 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de 1 milliard de dollars. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.lait.org ou suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

À propos du réseau des Banques alimentaires du Québec

Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) est présent partout au Québec avec ses 32 membres régionaux, souvent appelés Moisson. Ceux-ci assurent un approvisionnement en denrées nutritives à 1 200 organismes communautaires qui offrent de l'aide alimentaire à plus de 670 000 personnes chaque mois. Depuis 1988, BAQ permet la mise en commun de ressources et d'expertises afin de contrer l'insécurité alimentaire et soulager la faim chez les populations vulnérables. www.banquesalimentaires.org

