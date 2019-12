Les Producteurs de lait du Québec ont remis plus de 1,1 million de litres de lait aux familles souffrant d'insécurité alimentaire en 2019

« La faim frappe plus de 500 000 personnes au Québec, des enfants aux aînés. Les Producteurs de lait du Québec sont fiers de soutenir Les Banques alimentaires du Québec dans leur mission de nourrir les personnes en situation de vulnérabilité à travers la province, en offrant un approvisionnement continu en lait et en produits laitiers » a déclaré le président des Producteurs de lait du Québec, Bruno Letendre.

Le programme de dons de lait et de produits laitiers de l'industrie laitière québécoise a été mis en place en 2003. Au cours des 17 dernières années, les producteurs, transporteurs et transformateurs du secteur laitier se sont unis pour remettre plus de 10,8 millions de litres de lait, sous forme de divers produits laitiers, aux plus vulnérables de la société.

Le programme de dons de lait est un véritable programme de dons de lait planifiés sur une base continue et annuelle. Pour l'année 2019, ce sont 815 879 litres de lait qui ont été donnés aux Banques alimentaires du Québec. En cours d'année, les PLQ, en collaboration avec certains transformateurs, ont participé à une campagne de dons en denrées pour les sinistrés des inondations printanières. Au total, 152 000 litres de lait ont été donnés, soit 37 500 litres transformés en fromage et 114 500 litres en lait de consommation. Des dons supplémentaires de 121 320 litres ont été faits en décembre.

À ces efforts s'ajoute le support financier des PLQ au programme de récupération en épicerie des Banques alimentaires du Québec pour un total de 50 000 $ sur cinq ans. Ce programme vise à réduire la précarité alimentaire et le gaspillage en récupérant les aliments invendus en épiceries pour les acheminer vers les personnes vivant de l'insécurité alimentaire.

DONS DE LAIT POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 2019 Les Producteurs de lait du Québec ont remis 39 856 litres de lait à 120 organismes au Québec, dont : 15 000 litres de lait à Jeunesse au Soleil pour la région de Montréal; 1 800 litres à l'organisme Action Nouvelle Vie de Longueuil; 1 150 litres à la Société Saint-Vincent de Paul de Québec; 1 575 litres pour Moisson Québec; 2 000 litres pour Moisson Saguenay. PROGRAMME DE DONS DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS Total depuis 2003 : 10 878 044 litres de lait TOTAL DES DONS DE LAIT EN 2019 : 1 129 055 LITRES

Au Québec, plus de 500 000 personnes souffrent d'insécurité alimentaire, dont 150 000 enfants. Le réseau des Banques alimentaires du Québec compte plus de 1 200 organismes qui répondent à près de 1,9 million de demandes d'aide alimentaire d'urgence par mois. Les dons en denrées ou en argent contribuent à nourrir des milliers de Québécois chaque jour. Pour faire un don, visitez www.banquesalimentaires.org.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 5 050 fermes laitières qui livrent quelque 3,37 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,6 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec quelque 83 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,2 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de 1,3 milliard de dollars.

