Les Producteurs de lait du Québec demandent de cesser l'utilisation de produits contenant de l'huile de palme ou ses dérivés dans l'alimentation des bovins laitiers

LONGUEUIL, QC, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de lait du Québec demandent aux producteurs de lait de cesser l'utilisation de produits contenant de l'huile de palme ou ses dérivés dans l'alimentation de leurs bovins laitiers. Nous demandons également aux fabricants d'aliments d'ajuster leurs recettes en conséquence et aux conseillers en alimentation d'appuyer nos producteurs dans les changements alimentaires requis.

Dans ce contexte, nous exigeons également que le gouvernement et les transformateurs appliquent la réciprocité des normes sur tous les produits et ingrédients laitiers importés.

Finalement, nous espérons que l'ensemble de l'industrie alimentaire se penchera aussi sur la question, l'huile de palme étant largement utilisée comme ingrédient dans l'alimentation humaine.

Les Producteurs de lait du Québec prennent le dossier de l'utilisation du sous-produit de l'huile de palme dans l'alimentation de certaines vaches très au sérieux. Bien que l'utilisation de ce sous-produit soit faite de manière encadrée et en respect des normes gouvernementales en place, nous sommes conscients de la préoccupation environnementale liée à la production d'huile de palme. Il faut noter que les fabricants de nutriments pour l'alimentation animale n'utilisent pas d'huile de palme pure, mais valorisent un sous-produit de celle-ci.

Les producteurs travaillent chaque jour à produire un lait de qualité selon des normes parmi les plus sévères au monde. Nos consommateurs ont de grandes attentes sur la production du lait qui les alimente et demandent des actions rapides.

Afin d'examiner toute la documentation en lien avec cet enjeu, Les Producteurs laitiers du Canada ont mis sur pied un comité de travail national composé de producteurs laitiers, de transformateurs et d'experts internes et externes. Des consommateurs seront également consultés. Les Producteurs de lait du Québec suivront de près les recommandations de ce comité sur le dossier et s'ajusteront en conséquence.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 877 fermes laitières qui livrent quelque 3,33 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,7 milliards de dollars.

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.lait.org ou suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Les Producteurs de lait du Québec

Renseignements: François Dumontier, Directeur, communications, affaires publiques et vie syndicale, Les Producteurs de lait du Québec, Cell. : 514 713-0530

Liens connexes

http://www.lait.org