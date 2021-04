Les producteurs d'œufs du Québec sont ravis de recevoir un appui du gouvernement fédéral pour ses projets d'investissement envers le développement durable

LONGUEUIL, QC, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des producteurs d'œufs du Québec reçoit très positivement, l'annonce officielle faite aujourd'hui par l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, en conférence de presse virtuelle.

Nous sommes très heureux de connaître les modalités du Programme d'investissement à la ferme pour la volaille et les œufs, conçu suite aux répercussions de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

Les préoccupations des producteurs d'œufs ont été entendues ; notre gouvernement s'est engagé à ne plus faire de concession au sein de notre marché dans de futures ententes internationales.

Grâce à ce programme, les producteurs d'œufs du Québec poursuivront et bonifieront leurs efforts pour l'accroissement économique de l'agriculture au sein des régions du Québec. Ces investissements permettront de faire rayonner davantage différents projets au bénéfice de l'environnement, du bien-être animal et de la biosécurité. Notre industrie se positionne pour répondre aux demandes de la population, et maintiendra la compétitivité du secteur dans un contexte de développement durable.

La Fédération est heureuse de pouvoir contribuer à la vigueur de l'agriculture d'ici et à la prospérité d'un produit de chez nous, en autosuffisance auprès des familles du Québec.

À propos de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ)

Créée en 1964, la Fédération représente 178 producteurs d'œufs dont les fermes sont réparties sur l'ensemble du territoire et représente également les 102 éleveurs de poulettes au Québec. Le cheptel québécois s'élève à plus de 5,7 millions de poules pondeuses et la production annuelle totalise plus de 1,8 milliard d'œufs, un volume qui permet de répondre à la demande des consommateurs d'ici.

SOURCE Fédération des producteurs d'oeufs du Québec

Renseignements: Source : Marie-Eve Landry, agente aux communications, [email protected] | 450 679-0540, poste 8755

Liens connexes

http://www.oeuf.ca/