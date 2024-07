La Fédération des producteurs d'œufs du Québec reçoit toute la filière ovocole canadienne

LONGUEUIL, QC, le 7 juill. 2024 /CNW/ - Dans le cadre des festivités entourant son 60e anniversaire, la Fédération des producteurs d'œufs du Québec est fière d'être l'hôte de la Réunion d'été des Producteurs d'œufs du Canada, un événement qui a lieu chaque année dans une province ou un territoire différent. Plus de 300 producteurs et partenaires de la filière ovocole sont réunis du 7 au 10 juillet au Marriott Château Champlain de Montréal pour assister à des conférences sur les enjeux de la production, à des activités de réseautage et au Conseil d'administration des Producteurs du Canada.

Pour le président, Sylvain Lapierre : « C'est un honneur pour les producteurs québécois d'accueillir les producteurs et les partenaires de la filière ovocole canadienne. C'est une occasion qui n'arrive qu'une fois tous les dix ans de recevoir nos homologues canadiens pour échanger et pour en apprendre sur notre production dans l'ambiance festive estivale de Montréal ».

Parmi les activités prévues, les auditeurs auront la chance d'en savoir davantage sur le mouvement et la coalition Nourrir l'humanité durablement puisque Marcel Groleau, qui a présidé les Producteurs de lait du Québec ainsi que l'Union des producteurs agricoles (UPA), viendra expliquer pourquoi l'agriculture devrait jouir d'un traitement similaire à celui prévu pour la culture par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO. Maurice Doyon, professeur titulaire de l'Université Laval du Département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation, exposera certains enjeux auxquels doivent faire face les producteurs d'œufs canadiens. Enfin, John Scott, qui a présidé la Fédération canadienne des épiciers indépendants, entretiendra les convives des changements qui s'opèrent dans le commerce de détail et de leurs effets sur l'industrie des œufs.

À propos de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ )

Créée en 1964, la Fédération des producteurs d'œufs du Québec représente 200 producteurs d'œufs de consommation dont les fermes sont réparties sur l'ensemble du territoire québécois. Le cheptel s'élève à plus de 6 millions de poules pondeuses et la production annuelle totalise 1,9 milliard d'œufs, un volume qui permet de répondre à la demande des consommateurs d'ici.

