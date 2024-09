Le tournoi de golf de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec a permis d'amasser 88 200 $ au profit de la Fondation Olo

LONGUEUIL, QC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Le 11 septembre dernier, la Fédération des producteurs d'œufs du Québec tenait la 23e édition de sa Classique annuelle de golf. Près de 182 golfeurs étaient réunis pour l'occasion. Une somme de 88 200 $ a été amassée au profit de la Fondation Olo qui aide les familles en contexte de vulnérabilité à mettre au monde des bébés en santé et à acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Pour y parvenir, la Fondation Olo met à la disposition des familles une offre d'aliments (œuf, lait, légumes surgelés) et des multivitamines prénatales dans le cadre d'un accompagnement nutritionnel visant à réduire le nombre de bébés de petit poids.

À la fin du tournoi, le président de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ), M. Sylvain Lapierre, a ainsi exprimé sa satisfaction : « Lors des festivités du 60e anniversaire de notre fédération en avril dernier, tous les membres de la filière ovocole ont été ébranlés par le témoignage poignant d'une maman qui a eu recours à l'aide la Fondation Olo. Le travail de nos producteurs est de nourrir tous les Québécois, mais certaines mamans ont besoin du supplément donné par la Fondation Olo. C'est pourquoi nous croyons profondément à sa mission auprès des familles et de leurs bébés et c'est la raison pour laquelle tous les profits de notre tournoi vont depuis 23 ans exclusivement à Olo ».

De son côté, la directrice générale de la Fondation Olo, Mme Élise Boyer, mentionnait : « C'est un plaisir de savoir que la Fondation Olo et les familles du Québec peuvent compter sur un partenaire qui a à cœur l'égalité des chances et la santé des bébés. La Fédération des producteurs d'œufs du Québec s'affirme comme un pilier essentiel de notre mission et elle nous prouve une fois de plus qu'elle est engagée à combattre les inégalités alimentaires. Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont été présents ; votre soutien est une source d'espoir et un levier significatif pour façonner un avenir meilleur pour les générations futures ».

Toutes les sommes récoltées permettront à la Fondation d'assurer la continuité de sa distribution des coupons de douzaines d'œufs auprès des mamans. À titre de Grands Collaborateurs de la Fondation Olo, les producteurs d'œufs continueront d'encourager les familles du Québec à acquérir de saines habitudes alimentaires.

À propos de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ)

Créée en 1964, la Fédération des producteurs d'œufs du Québec représente 200 producteurs d'œufs de consommation dont les fermes sont réparties sur l'ensemble du territoire québécois. Le cheptel s'élève à plus de 5,9 millions de poules pondeuses et la production annuelle totalise plus de 1,9 milliard d'œufs, un volume qui permet de répondre à la demande des consommateurs d'ici.

À propos de la Fondation Olo

La Fondation Olo a pour mission de donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d'acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Elle agit dans les 1000 premiers jours de vie de l'enfant, une période cruciale pour son développement. Pour que la famille adopte des habitudes alimentaires saines, elle fournit des outils éducatifs et des conseils professionnels à l'intention des parents et des intervenantes, pour encourager trois comportements : bien manger, cuisiner et manger en famille.

