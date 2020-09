Les producteurs d'œufs du Québec remettent 77 020$ à la Fondation Olo

LONGUEUIL, QC, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le 20 septembre dernier, les producteurs d'œufs du Québec ont recueilli la somme de 77 020 $ lors de la Classique de golf annuelle au profit de la Fondation Olo. Pour cette 19e édition, et en raison des mesures exceptionnelles liées au contexte actuel de la pandémie, la levée de fonds n'a pu avoir lieu dans sa formule traditionnelle ; elle s'est adaptée, et reconduite virtuellement !

Dans ces circonstances, et afin d'assurer la continuité de notre rendez-vous annuel en soutien auprès de la Fondation Olo, les producteurs d'œufs du Québec se sont concertés pour maintenir cet événement incontournable, et de le revamper pour l'occasion. « Cette année, notre classique de golf prend une tout autre dimension, car nous désirons plus que jamais, appuyer la Fondation Olo. Ainsi, nous avons décidé de mettre en place une campagne de levée de fonds aux couleurs de notre classique de golf » a mentionné, Paulin Bouchard, le président de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ) lors du lancement de la campagne.

Pour cette édition nouvellement repensée, deux équipes de l'industrie se sont partagé la vedette dans le but de récolter des dons. C'est par le biais d'une compétition amicale entre les équipes formées des producteurs d'œufs et des partenaires de l'industrie que les participants ont encouragé financièrement l'équipe de leur choix. En adoptant cette nouvelle approche, les producteurs d'œufs sont fiers d'avoir mobilisé de nouveau les appuis de l'industrie afin de remettre la somme de 77 020 $ à la Fondation Olo qui provient des donateurs cumulés pour les deux équipes ainsi que des recettes amassées lors des activités virtuelles d'encans silencieux.

Cette contribution financière permettra à la Fondation d'assurer la continuité des coupons de douzaines d'œufs à des familles dans le besoin. Les producteurs d'œufs croient plus que jamais en la mission de cet organisme : donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d'acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Ainsi, la Fondation Olo offre quotidiennement œuf, lait, légumes surgelés et multivitamines aux femmes enceintes défavorisées, en plus de fournir aux parents des outils éducatifs et des conseils professionnels pour bien manger, cuisiner et manger en famille.

« Depuis 19 ans, l'esprit sportif, le sens de la fête et le souhait d'aider font de la Classique de golf une grande réussite. Bravo et merci à la Fédération, aux producteurs d'œufs, aux acteurs de l'industrie qui ont transposé en ligne leur amitié et leur solidarité et obtenu un tel résultat pour la Fondation Olo. Si le défi était plus grand en ligne, les besoins des familles ont aussi explosé : à cause de la pandémie, plus de bébés naîtront dans un contexte économique précaire et ils seront plus nombreux à subir les effets combinés du stress et de l'insécurité alimentaire. Heureusement, on peut agir et les œufs font toujours partie de la solution.», a mentionné la directrice générale de la Fondation Olo, Mme Élise Boyer.

À propos de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ)

Créée en 1964, la Fédération des producteurs d'œufs du Québec représente 165 producteurs d'œufs de consommation dont les fermes sont réparties sur l'ensemble du territoire québécois. Le cheptel s'élève à plus de 5 millions de poules pondeuses et la production annuelle totalise plus de 1,8 milliard d'œufs, un volume qui permet de répondre à la demande des consommateurs d'ici. Depuis 2002, les producteurs d'œufs ont remis près de 900 000 $ à la Fondation Olo.

À propos de la Fondation Olo

La Fondation Olo a pour mission de donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d'acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Elle agit dans les 1000 premiers jours de vie de l'enfant, une période cruciale pour son développement. Pour que le bébé naisse en santé, elle offre un suivi personnalisé à la femme enceinte dans le besoin, par la remise de multivitamines prénatales et de coupons échangeables contre des aliments. Pour que la famille adopte des habitudes alimentaires saines, elle fournit des outils éducatifs et des conseils professionnels à l'intention des parents et des intervenantes, pour encourager trois comportements : bien manger, cuisiner et manger en famille. Depuis 1991, elle a aidé plus de 250 000 bébés à naître en meilleure santé au Québec.

