Les procureur•es de la Couronne approuvent l'entente, mais précisent qu'il reste du travail à faire pour réparer un système de justice pénale en crise

FREDERICTON, NB, le 7 août 2024 /CNW/ - L'Association des procureurs de la Couronne du Nouveau-Brunswick a voté en faveur de la ratification d'une nouvelle convention collective avec le gouvernement. La présidente de l'Association, Shara Munn, affirme que cette entente constitue un progrès bienvenu, mais précise qu'il ne s'agit que d'une première étape vers la résolution de la crise de recrutement et de rétention qui ronge le système de justice pénale du Nouveau-Brunswick.

« La conclusion de cette entente nous permettra de gagner du terrain procurera une rémunération plus concurrentielle aux procureur•es du Nouveau-Brunswick comparativement à d'autres juridictions envers lesquels nous accusions un important retard, explique Shara Munn. Cependant, notre système juridique est soumis à une pression énorme. Afin de résoudre cette crise, le gouvernement doit agir de toute urgence pour mettre un terme à l'exode de procureur•es expérimentés et recruter les nouveaux procureur•es dont nous avons désespérément besoin. Cela signifie qu'il faut donner aux procureur•es de la Couronne et aux procureur•es de la Couronne à la famille les ressources, le soutien et les conditions de travail équitables dont ils et elles ont besoin pour accomplir leur travail efficacement. »

L'entente prévoit une rémunération plus concurrentielle pour les procureur•es et les procureur•es principaux, et les membres de l'Association des procureurs de la Couronne du Nouveau-Brunswick ont voté massivement en faveur de la ratification de leur nouvelle entente de principe, avec 86% des votes en faveur de la nouvelle convention.

« Les procureur•es du Nouveau-Brunswick sont extrêmement fiers de leur travail. Ils et elles assument de lourdes charges de travail dans des conditions difficiles pour assurer le bon fonctionnement du système de justice pénale du Nouveau-Brunswick, affirme Eva Henshaw, la présidente par intérim de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada. Cette victoire a été obtenue de haute lutte et démontre la solidarité et l'engagement des procureur•es de la Couronne et des procureur•es de la Couronne à la famille du Nouveau-Brunswick. Nous remercions le gouvernement pour ce premier pas important vers des avancées pour les procureurs de la Couronne, tout en reconnaissant que nous avons encore du travail à faire. »

Shara Munn ajoute que même si l'entente donne au gouvernement un nouvel outil pour accroître le maintien en poste et le recrutement, les Néo-Brunswickois•es doivent comprendre que le nombre de postes vacants reste alarmant, dans les bureaux des procureur•es de la province.

« Trop peu de procureur•es s'occupent de trop d'affaires, ce qui les surcharge et les pousse à chercher une porte de sortie. Le nombre de postes vacants a atteint des niveaux catastrophiques, dans les bureaux de la province. Cela pourrait mettre en danger la sécurité publique, précise Shara Munn. Voilà pourquoi nous alertons le gouvernement depuis des années. Cette entente constitue un pas en avant, mais le gouvernement a encore un long chemin à parcourir pour donner aux Néo-Brunswickois•es le système de justice pénale qu'ils méritent. »

