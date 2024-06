Les Prix NOYCIA soulignent l'excellence canadienne en recherche oncologique dans le cadre de l'engagement de Novartis Canada à réinventer la médecine

MONTRÉAL, le 11 juin 2024 /CNW/ - Novartis Canada est heureuse d'annoncer les lauréats des Prix Novartis pour jeunes chercheurs canadiens en oncologie (NOYCIA), concours national annuel consacré à l'avancement de l'oncologie par la promotion de la recherche au moyen du soutien des chercheurs canadiens en oncologie. Cette année marque la 21e année de la cérémonie de remise de prix, qui a eu lieu le dimanche 2 juin lors de la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) de 2024, à Chicago, en Illinois.

Chaque année, les Prix NOYCIA soulignent le travail innovant de 10 chercheurs canadiens dont les résumés ont été acceptés à l'ASCO et qui font preuve d'excellence dans leur domaine d'étude. À la suite d'une délibération approfondie et objective menée par un comité scientifique spécialisé, 10 chercheurs canadiens en oncologie ont été sélectionnés en fonction du mérite de leurs recherches pour la remise de prix aux gagnants de 2024 et l'obtention d'une bourse pour la poursuite de leurs travaux.

« Chez Novartis, nous tirons profit de l'innovation de nos scientifiques de classe mondiale, de nos partenariats stratégiques et de l'un des réseaux les plus concurrentiels de l'industrie pour concrétiser la promesse relative à la distribution de médicaments de prochaine génération », a affirmé Sophia Kajla, directrice scientifique et vice-présidente, Affaires médicales, Novartis Canada. « Depuis la première année des Prix NOYCIA, en 2004, les lauréats sont devenus des experts médicaux et transmettent leur savoir en partageant leurs talents pour aider à participer à la formation et au perfectionnement de la génération suivante de leaders canadiens émergents en oncologie. »

Les lauréats des Prix NOYCIA de 2024 sont :

Arkhjamil Angeles, résident, B.C. Cancer Agency : Effets indésirables retardés liés à l'immunité chez les patients atteints d'un mélanome avancé et traités par des inhibiteurs des points de contrôle immunitaires.

Effets indésirables retardés liés à l'immunité chez les patients atteints d'un mélanome avancé et traités par des inhibiteurs des points de contrôle immunitaires. Matthew Dankner , résident, Université McGill : La protéine de liaison à l'ARN inductible à froid est un médiateur fonctionnel propre au contexte des métastases du cancer du sein.

La protéine de liaison à l'ARN inductible à froid est un médiateur fonctionnel propre au contexte des métastases du cancer du sein. Mitchell Elliott , résident, Princess Margaret Cancer Centre : Évaluation des paramètres de réponse et de progression de l'ADN tumoral circulant à l'aide d'un test de diagnostic tumoral à haute sensibilité dans le traitement du cancer du sein métastatique HR+/HER2- recevant un traitement endocrinien et un inhibiteur de CDK4/6.

Évaluation des paramètres de réponse et de progression de l'ADN tumoral circulant à l'aide d'un test de diagnostic tumoral à haute sensibilité dans le traitement du cancer du sein métastatique HR+/HER2- recevant un traitement endocrinien et un inhibiteur de CDK4/6. Mercedes Herrera , bourse de recherche (Fellow), Princess Margaret Cancer Centre : Éléments rétrotransposables endogènes en tant que nouveau biomarqueur prédictif de la réponse à l'immunothérapie.

Éléments rétrotransposables endogènes en tant que nouveau biomarqueur prédictif de la réponse à l'immunothérapie. Sameena Khan , bourse de recherche (Fellow), Princess Margaret Cancer Centre : ADNtc Lung DETECT.

ADNtc Lung DETECT. Ronan McLaughlin , bourse de recherche (Fellow), Princess Margaret Cancer Centre : Expression de GATA6 dans l'adénocarcinome canalaire pancréatique avancé (PDAC) en tant que biomarqueur pronostique et prédictif dans l'essai canadien COMPASS et le Comprehensive Cancer Center , Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS .

Expression de GATA6 dans l'adénocarcinome canalaire pancréatique avancé (PDAC) en tant que biomarqueur pronostique et prédictif dans l'essai canadien COMPASS et le , . Erick Saldanha , bourse de recherche postdoctorale (Fellow), Princess Margaret Cancer Centr e : Profilage métabolique circulant en tant que biomarqueur de l'efficacité du blocage des points de contrôle immunitaires.

Profilage métabolique circulant en tant que biomarqueur de l'efficacité du blocage des points de contrôle immunitaires. Xin (Kevin) Wang , bourse de recherche (Fellow), Princess Margaret Cancer Centr e : Essai de phase II sur l'olaparib et le durvalumab chez des patients atteints de gliomes récidivants porteurs d'une mutation IDH.

Essai de phase II sur l'olaparib et le durvalumab chez des patients atteints de gliomes récidivants porteurs d'une mutation IDH. Matt Warkentin , associé postdoctoral, University of Calgary : Risque de développer un autre cancer primaire chez les adultes ayant survécu à un cancer.

Risque de développer un autre cancer primaire chez les adultes ayant survécu à un cancer. Martin Zarba , bourse de recherche (Fellow), University of Calgary : Traitements systémiques dans le carcinome rénal métastatique (mRCC) à risque favorable et très favorable : Données probantes en situation réelle provenant du Consortium international de la base de données sur le mRCC (IMDC).

« C'est un honneur pour moi d'occuper le poste de président de ce comité scientifique, qui se consacre à reconnaître l'expertise des chercheurs émergents en oncologie des établissements canadiens », a affirmé le Dr Paul Wheatley-Price, président de NOYCIA et médecin oncologue à l'Hôpital d'Ottawa. « Depuis plus de vingt ans, NOYCIA fait preuve d'excellence en faisant avancer l'oncologie grâce à l'appui de la recherche, et il est profondément gratifiant de faire partie d'une initiative aussi formidable. »

Le parcours des Prix NOYCIA de 2024 comprend le programme Mentorship Matters , qui offre des occasions de mentorat aux stagiaires qui participent au souper de remise des Prix NOYCIA.

Le programme offre aux stagiaires l'occasion de faire du réseautage avec des personnalités importantes dans les centres canadiens de cancérologie. Les collègues canadiens de l'oncologie coaniment une table lors du souper de remise des Prix NOYCIA, où les stagiaires de partout au Canada ont l'occasion d'écouter les mentors parler de cheminements, de programmes et d'occasions axés sur la carrière, offerts par leur centres, ainsi que de poser des questions. Les mentors ont l'occasion de transmettre en parlant de leur carrière et de leur vaste expérience en recherche auprès de la génération future de médecins oncologues, d'inspirer et de rencontrer les candidats à la recherche d'un emploi et de s'amuser.

Prix Novartis pour les jeunes chercheurs canadiens en oncologie (NOYCIA)

Dans le but d'appuyer les chercheurs canadiens en oncologie, NOYCIA offre un financement, un soutien et sa reconnaissance à 10 chercheurs qui font preuve d'excellence dans leur domaine d'études spécialisé. Les candidats admissibles comprennent les étudiants au postdoctorat, les résidents, les boursiers, les étudiants diplômés, les étudiants en médecine, les candidats au doctorat et les étudiants de premier cycle qui sont affiliés à un établissement canadien et qui sont les premiers auteurs d'un résumé accepté pour la réunion annuelle de l'ASCO. Pour en savoir plus sur NOYCIA, veuillez visiter www.noycia.ca .

À propos de Novartis

Novartis est une société spécialisée dans les médicaments innovants. Chaque jour, nous nous efforçons de réinventer les médicaments pour améliorer et prolonger la vie des gens afin que les patients, les professionnels de la santé et les sociétés puissent faire face à des maladies graves. Nos médicaments touchent plus de 250 millions de personnes dans le monde.

Réinventez la médecine avec nous. Consultez notre site à l'adresse https://www.novartis.com , et communiquez avec nous sur LinkedIn , Facebook , X/Twitter et Instagram .

Au Canada, Novartis Pharma Canada inc. emploie environ 600 personnes pour répondre aux besoins en constante évolution des patients et du système de santé et investit plus de 30 millions de dollars en recherche et développement chaque année au pays. Pour en savoir plus, consultez www.novartis.ca.

FA-11207977F

SOURCE Novartis Pharma Canada inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias, Aimee Sulliman, Responsable des Communications et de l'engagement, Courriel : [email protected], + 1 416 254-6450