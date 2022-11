Il s'agit du premier événement phare de la directrice générale récemment nommée de Catalyst Canada

TORONTO, le 18 nov. 2022 /CNW/ - Catalyst, l'organisme mondial à but non lucratif dont la mission est de créer des milieux de travail dans lesquels les femmes peuvent rayonner, a conclu, le 9 novembre dernier à Toronto, sa conférence et son dîner de remise des Prix honorifiques Catalyst 2022 en lançant un appel à l'action des centaines de participants pour qu'elles réinventent l'avenir des milieux de travail canadiens.

Dre Julie Cafley, directrice générale, Catalyst Canada (PRNewsfoto/Catalyst) La Dre Julie Cafley, directrice exécutive, Catalyst Canada, prononce son mot de bienvenue lors de la remise des Prix honorifiques Catalyst cette année qui a eu lieu le 9 novembre 2022 à Toronto (PRNewsfoto/Catalyst)

« Les Prix honorifiques Catalyst 2022 ont été une importante source d'inspiration pour nous tous et toutes, nous incitant à nous appuyer sur ce qui a été accompli jusqu'à présent pour réaliser pleinement la valeur, l'innovation et l'impact sociétal de milieux de travail diversifiés, équitables et inclusifs », a déclaré Julie Cafley, Ph. D., directrice générale, Catalyst Canada. L'événement a également marqué le premier grand discours public de Dre Cafley depuis sa nomination chez Catalyst en août dernier.

Dre Cafley a attiré notre attention sur trois enseignements de grande importance tirés du vaste programme comprenant des sujets tels que la vérité et la réconciliation, l'équité salariale et les impacts sociaux :

La diversité est un fait. L'inclusion est un choix. Lorsque nous prenons le temps d'apprendre à connaître l'unicité des membres de notre personnel, nous libérons le potentiel humain.

La réconciliation avec les peuples autochtones passe par l'écoute, l'apprentissage et l'action. Nous pouvons déjà commencer en embauchant davantage de femmes autochtones.

Pour combler l'écart entre la rémunération des hommes et celle des femmes, il faut comprendre la valeur du travail. Prenez conscience de la nécessité d'éliminer les éléments à caractère « discrétionnaire » dans les structures de rémunération. Pour réaliser l'équité salariale, la responsabilité doit en incomber aux entreprises et non aux candidates.

« Comme nous l'avons vu lors des Prix honorifiques Catalyst, Julie possède une expertise exceptionnelle pour mener Catalyst vers sa prochaine période de croissance au Canada », a déclaré Lorraine Hariton, présidente et chef de la direction de Catalyst. « Elle est une porte-parole engagée de la cause des femmes et du leadership, une bâtisseuse active dans son milieu et une défenseure infatigable des initiatives axées sur la diversité. La diversité, l'équité et l'inclusion la passionnent. »

Julie s'est jointe à Catalyst après avoir occupé le poste de vice-présidente, Communications et relations externes à l'Alliance de recherche numérique du Canada. Elle a dirigé, pendant une décennie, la stratégie de partenariat à titre de vice-présidente administrative du Forum des politiques publiques du Canada. Julie a commencé sa carrière comme coordonnatrice de direction de deux recteurs de l'Université d'Ottawa et s'est constitué un vaste réseau de relations dans tout le Canada.

En tant que porte-parole dévouée de la cause des femmes et du leadership, alliée des Premières Nations, des Inuits et des Métis et défenseure infatigable des initiatives axées sur la diversité, Julie publie fréquemment des articles et donne des conférences sur l'enseignement supérieur, le leadership et l'égalité homme-femme.

« Je suis ravie de faire partie du travail essentiel qu'accomplit Catalyst pour faire avancer la création de milieux de travail plus équitables et plus inclusifs au Canada », nous a dit Dre Cafley. « L'équité et l'inclusion sont les moyens par lesquels les organisations et les leaders prospèrent et conservent leur pertinence. Les organisations doivent toutes faire davantage, et mieux, pour que l'inclusion en milieu de travail devienne une réalité. Le travail n'est jamais terminé, il n'y aura jamais de crochet dans la case à cocher. »

Julie est titulaire d'un doctorat en leadership en éducation de l'Université d'Ottawa. Elle vit au Québec et est parfaitement bilingue.

À propos de Catalyst

Catalyst est un organisme mondial à but non lucratif soutenu par plusieurs des chefs de la direction les plus influents du monde et par des sociétés de premier plan afin d'aider à créer des milieux de travail dans lesquels les femmes peuvent rayonner. Fondé en 1962, Catalyst favorise un changement grâce à un leadership éclairé et éminent, des solutions concrètes et une communauté dynamique de sociétés multinationales afin d'accélérer la progression des femmes vers les postes de direction, car le progrès pour les femmes est un progrès pour tout le monde.

