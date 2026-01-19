OTTAWA, ON, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a publié ses prévisions annuelles de température moyenne mondiale, offrant ainsi un aperçu précoce des conditions climatiques mondiales attendues pour 2026. Après des températures mondiales record en 2023 et 2024, et une année 2025 relativement chaude, on s'attend à ce que les températures mondiales demeurent à des niveaux historiquement élevés en 2026.

Les dernières prévisions de température moyenne mondiale d'Environnement et Changement climatique Canada indiquent que 2026 sera probablement l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées; ce sera une année comparable à 2023 et 2025, et presque au niveau de 2024, qui demeure l'année la plus chaude jamais enregistrée. Selon les modélisations actuelles, la température moyenne mondiale en 2026 devrait se situer entre 1,35 °C et 1,53 °C au-dessus des niveaux préindustriels, ce qui signifie que les températures mondiales resteront au moins 1,0 °C au-dessus des niveaux préindustriels pour la treizième année consécutive. Les prévisions à long terme du Canada indiquent que la période de 2026 à 2030 sera probablement la période de cinq ans la plus chaude jamais enregistrée.

Préparées par le Centre canadien de la modélisation et de l'analyse climatique d'Environnement et Changement climatique Canada, ces prévisions reposent sur un système de prévision climatique conçu au Canada qui offre un aperçu précoce des conditions climatiques mondiales attendues. Cela signifie que les gouvernements, l'industrie et les collectivités du monde entier peuvent utiliser ces données avec confiance pour se préparer aux répercussions du réchauffement climatique.

Pour s'attaquer aux facteurs qui contribuent à la hausse des températures mondiales, le gouvernement du Canada prend des mesures afin de réduire les émissions. Cela comprend les initiatives énoncées dans le budget de 2025 et dans la Stratégie de compétitivité climatique, notamment le règlement renforcé sur le méthane dans le secteur du pétrole et du gaz et le règlement sur le méthane provenant des lieux d'enfouissement annoncés le mois dernier, des mesures qui contribuent à renforcer les marchés industriels du carbone, ainsi que les efforts visant à consolider la position du Canada en tant que chef de file de l'énergie propre. La réduction des émissions de gaz à effet de serre protège la santé humaine et réduit les impacts climatiques, tout en soutenant la croissance économique. Ces efforts contribuent à renforcer les collectivités, à protéger l'environnement et à soutenir la transition du Canada vers une économie plus propre et plus compétitive.

Alors que le réchauffement climatique continue d'avoir une incidence sur les personnes, les collectivités et les infrastructures partout au Canada et dans le reste du monde, l'accès à des données climatiques fiables favorise une planification judicieuse et une prise de décision qui protègent la population canadienne et les espaces qu'elle habite. Agir pour se préparer et prévenir les répercussions des changements climatiques n'est pas seulement une obligation morale; il s'agit également d'un impératif économique. Renforcer la résilience climatique est une mesure économique judicieuse, responsable sur le plan financier et essentielle pour protéger la population canadienne pour les générations à venir.

« Les Canadiens subissent déjà les répercussions d'un climat changeant, allant de la chaleur extrême à l'augmentation des risques pour les collectivités et les infrastructures. Cette dernière prévision de température mondiale fournit des informations importantes fondées sur la science pour aider les gouvernements, les décideurs et les collectivités à mieux comprendre ce qui les attend et à planifier en conséquence. En investissant dans la science climatique fiable, nous soutenons des décisions éclairées qui renforcent la résilience et la préparation à l'échelle du pays. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

Selon les prévisions, la température moyenne mondiale en 2026 devrait se situer entre 1,35 °C et 1,53 °C (avec une estimation centrale de 1,44 °C) au-dessus des niveaux préindustriels (de 1850 à 1900).

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) confirme que 2025 fait partie des trois années les plus chaudes jamais enregistrées, avec 1,44 ± 0,13 °C; ce sera une année comparable à 2023 et légèrement en dessous de 2024, l'année la plus chaude jamais enregistrée. Cette valeur observée correspond étroitement à la prédiction d'Environnement et Changement climatique Canada pour 2025 (à moins de 0,01 °C).

Ce sera la treizième année consécutive où les températures mondiales dépassent les niveaux préindustriels de 1,0 °C.

Environnement et Changement climatique Canada prévoit une probabilité de 12 % que 2026 dépasse le seuil de 1,5 °C de l'Accord de Paris. Dépasser ce seuil en une seule année ne constitue pas un échec à atteindre l'objectif de l'Accord de Paris, qui est plutôt défini par la température moyenne à long terme sur plusieurs décennies.

Il y a plus de 99 % de chances que 2026 soit plus chaude que toutes les années enregistrées avant 2023.

2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée et la première année à dépasser à l'échelle mondiale le seuil de 1,5 °C établi par l'Accord de Paris.

