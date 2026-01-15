ST. JOHN'S, NL, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, et Danny Breen, maire et membre du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé des investissements d'environ 7,1 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Leadership local pour l'adaptation climatique du Fonds municipal vert. Ces investissements serviront à soutenir 80 projets axés sur l'adaptation partout au Canada, dont 25 sont réalisés à Terre-Neuve. Ces projets visent à renforcer la résilience aux changements climatiques grâce à l'élaboration de plans d'adaptation aux changements climatiques, de stratégies de gestion des actifs axées sur le climat et d'évaluations des risques climatiques à l'échelle de la collectivité, et bien plus encore.

Le climat du Canada a changé et continuera de changer -- partout au pays, les inondations, les tempêtes violentes et les feux de forêt perturbent des vies et les économies locales. Accroître la résilience face aux changements climatiques est économiquement judicieux, financièrement responsable et essentiel pour protéger les Canadiens et leurs foyers.

Par exemple, la ville de Hare Bay, à Terre-Neuve-et-Labrador, recevra 70 000 $ pour un projet de planification de l'adaptation aux changements climatiques fondée sur la délimitation des bassins versants. La ville de Barrie, en Ontario, recevra 696 220 $ pour son projet de maîtrise de l'érosion et de stabilisation des pentes du pont Hurst. La ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, recevra 600 000 $ pour mettre en œuvre des mesures d'atténuation de la chaleur et de purification de l'air dans quatre immeubles de logements non commerciaux. Le hameau de Tuktoyaktuk, dans les Territoires du Nord-Ouest, recevra 70 000 $ pour son projet d'évaluation des risques et des vulnérabilités liés aux changements climatiques, ainsi que la mise en œuvre de mesures d'adaptation connexes.

En collaboration avec la FCM, le Canada fournit aux administrations locales un financement vital et un soutien au perfectionnement des compétences. De plus, il donne aux communautés les moyens de planifier et de mettre en œuvre des projets proactifs d'adaptation aux changements climatiques. Ces efforts appuient la Stratégie nationale d'adaptation du Canada visant à renforcer la résilience à long terme face aux changements climatiques. Ils contribueront également à rendre les communautés canadiennes plus sécuritaires et saines aujourd'hui et pour les années à venir.

Citations

« Partout au Canada, les communautés sont sur la ligne de front dans la lutte contre les changements climatiques et ont besoin des outils nécessaires pour s'adapter et prospérer. Le gouvernement du Canada, en partenariat avec la Fédération canadienne des municipalités, s'efforce d'aider les municipalités à transformer leurs plans en mesures concrètes pour protéger les gens aujourd'hui tout en bâtissant une économie plus prospère et propre à l'avenir. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Les municipalités canadiennes se sont engagées à protéger leurs communautés contre les répercussions des changements climatiques, mais elles ne peuvent pas y parvenir seules. Notre partenariat avec le gouvernement fédéral, dans le cadre d'initiatives telles que Leadership local pour l'adaptation climatique, donne aux dirigeants locaux les ressources et les connaissances nécessaires pour bâtir une résilience réelle et durable. Ensemble, nous veillons à ce que les communautés de tout le pays puissent planifier et s'adapter à notre climat changeant. »

- Rebecca Bligh, présidente de la Fédération canadienne des municipalités

Faits en bref

Le Fonds municipal vert gère environ 2,4 milliards de dollars en programmes financés par le gouvernement du Canada pour soutenir les priorités environnementales des municipalités, y compris le nouvel investissement de 530 millions de dollars visant à soutenir les initiatives communautaires d'adaptation lancées en juin 2024.

L'investissement de 530 millions de dollars faisait partie des nouveaux engagements de financement du gouvernement fédéral s'élevant à une valeur de plus de 2 milliards de dollars pour protéger les collectivités d'un océan à l'autre et les aider à se préparer aux changements climatiques, dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation.

La Stratégie nationale d'adaptation du Canada établit les buts, les objectifs et les cibles visant à réduire les risques des catastrophes liées au climat, à accroître les bienfaits sur la santé, à protéger la nature et la biodiversité, à bâtir et à maintenir des infrastructures résilientes, ainsi qu'à soutenir la prospérité de l'économie et de la main-d'œuvre.

Pour soutenir la Stratégie, le Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada présente ce que le gouvernement fédéral fait pour faire face aux changements climatiques. Ce plan d'action met en œuvre un vaste éventail d'initiatives visant à faire progresser les objectifs énoncés dans la Stratégie nationale d'adaptation et à favoriser les investissements dont bénéficieront les générations futures.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 6,6 milliards de dollars dans l'adaptation. Ce montant comprend 2,1 milliards de dollars engagés depuis l'automne 2022 afin de mettre en œuvre la Stratégie nationale d'adaptation et de soutenir d'autres mesures connexes pour l'adaptation.

La température annuelle du Canada à l'échelle nationale pour 2024 a été la plus élevée jamais enregistrée, 2,0 °C au-dessus de la moyenne entre 1991 et 2020. Les phénomènes météorologiques extrêmes ont touché des millions de Canadiens en 2024, entraînant des décès, la destruction de biens, ainsi qu'un nouveau record annuel de plus de 9,2 milliards de dollars de dommages assurés.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]