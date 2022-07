DISTRICT RÉGIONAL DE SUNSHINE COAST, BC, le 20 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et la présidente du conseil du district régional de Sunshine Coast, Darnelda Siegers, ont souligné un investissement fédéral de 461 400 $ et un investissement provincial de 307 600 $ pour terminer d'importantes améliorations au système de la station de traitement des eaux usées de Woodcreek Park dans le district régional de Sunshine Coast.

En réparant, en reconfigurant et en remplaçant la tuyauterie, les citernes et d'autres composantes, le projet améliorera la qualité du traitement des eaux usées à la station de traitement des eaux usées de Woodcreek Park. Des améliorations seront apportées à la collecte et à la distribution, ce qui garantira que le système est conforme à la réglementation provinciale.

La construction devrait se terminer d'ici le printemps 2023.

Le district régional de Sunshine Coast exploite et entretient un réseau d'égouts et de stations de traitement des eaux usées. Ces infrastructures permettent au district régional de traiter de façon responsable les eaux usées créées par notre collectivité.

Citations

« L'investissement dans l'infrastructure des eaux usées aide à garder les collectivités en santé et protège nos écosystèmes. Ce projet permettra d'apporter des améliorations majeures nécessaires au système de la station de traitement des eaux usées de Woodcreek Park, tout en garantissant que les résidents profiteront d'une meilleure qualité de l'eau et d'un environnement plus propre. Investir dans d'importants projets locaux d'infrastructure comme celui-ci est l'une des façons dont le gouvernement fédéral soutient les économies rurales partout dans notre région, alors que nous bâtissons des communautés plus saines et durables pour le bien-être de tous. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces importantes améliorations de la station de traitement des eaux usées auront un effet positif non seulement pour l'environnement, mais aussi pour les résidents. Le remplacement de l'infrastructure vieillissante est essentiel pour bâtir des collectivités saines, durables et respectueuses de l'environnement. La province est fière de travailler avec le gouvernement fédéral et le district régional de Sunshine Coast sur ce projet important. »

L'honorable Nathan Cullen, ministre des Affaires municipales

« Je suis heureux de voir que le projet de la station de traitement des eaux usées de Woodcreek Park ira de l'avant. Cet investissement de la part des gouvernements fédéral et provincial signifie que les résidents peuvent compter sur une installation sécuritaire, rénovée et efficace pour protéger leurs systèmes de distribution d'eau. L'infrastructure moderne est importante pour nos collectivités et je suis très heureux de voir des investissements dans ce secteur. »

Nicholas Simons, député provincial de Powell River-Sunshine Coast

« Cet investissement permettra au district régional de Sunshine Coast (SCRD) d'apporter des améliorations nécessaires à la station de traitement des eaux usées de Woodcreek Park, qui est l'une des quinze installations de ce genre exploitées et entretenues sur la Sunshine Coast par le SCRD. Nous attendons avec impatience de travailler avec le gouvernement fédéral sur les demandes de subventions futures pour diminuer le fardeau des contribuables du SCRD qui sont les utilisateurs de ces installations de traitement des eaux usées vieillissantes. »

Darnelda Siegers, présidente du conseil du SCRD

Apprenez-en plus

