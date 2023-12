Les préoccupations des jeunes au cœur du 69e conseil d'administration bilatéral de l'OFQJ

QUÉBEC, le 19 déc. 2023 /CNW/ - La 69e séance du conseil d'administration de l'OFQJ - l'Office franco-québécois pour la jeunesse s'est déroulée lundi 18 décembre à Québec, sous la coprésidence de Mme Élisa Valentin, sous-ministre adjointe aux relations Europe, Indopacifique et Affaires institutionnelles du Québec, et de Mme Nathalie Nikitenko, cheffe de service, déléguée aux relations européennes et internationales et à la coopération à l'administration centrale des ministères de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.

En ouverture de cette séance, les deux secrétaires généraux de l'OFQJ, Mme Marianne Besème (France) et M. Jean-Stéphane Bernard (Québec), ont présenté le bilan conjoint de l'OFQJ. Ainsi, en 2022-2023, l'organisme a soutenu 3 655 jeunes adultes, confirmant la tendance de reprise des mobilités. Parmi les projets réalisés, plusieurs avaient pour objectif de marquer le 55e anniversaire de l'OFQJ ainsi que l'Année de l'Innovation franco-québécoise.

Le conseil d'administration a adopté une série de recommandations répondant aux préoccupations de la jeunesse franco-québécoise et aux enjeux du monde francophone. Il a mandaté prioritairement les secrétaires généraux pour rendre son soutien plus accessible aux jeunes les plus éloignés des circuits de la mobilité. Les administrateurs ont réaffirmé le caractère essentiel du dynamisme de la coopération franco-québécoise comme moteur pour le développement de la francophonie.

Enfin, en 2024, l'OFQJ souhaite davantage intégrer les pratiques durables et responsables au sein de sa programmation.

Citations des Secrétaires généraux de l'OFQJ

« Ce conseil d'administration clôture le 55e anniversaire de l'OFQJ qui a réaffirmé le caractère essentiel des échanges de jeunes entre nos deux territoires. Ce sont ces liens humains qui garantissent la pérennité de notre coopération directe, unique et privilégiée. », affirme Marianne Besème, secrétaire générale de la section française.

« Ces recommandations renouvellent le soutien indéfectible qu'accordent les administrateurs de l'OFQJ aux jeunes de la France et du Québec. Lors de l'année qui s'annonce, nous travaillerons ardemment pour que la mobilité continue à être un véhicule de développement pour nos jeunes, comme elle l'a été depuis les 55 dernières années. », déclare Jean-Stéphane Bernard, secrétaire général de la section québécoise.

À propos de l'Office franco-québécois pour la jeunesse

Depuis sa création en 1968, l'OFQJ a soutenu la mobilité de plus de 160 000 jeunes Québécois et Français âgés de 18 à 35 ans. Depuis 55 ans, l'Office contribue à la relation unique et privilégiée entre la France et le Québec en établissant des partenariats pérennes et structurants pour les collectivités des deux territoires. Par la mise en œuvre de programmes de mobilité internationale axés sur le développement et le perfectionnement professionnels, dans les secteurs économique, culturel, académique et social, l'OFQJ encourage le développement professionnel et l'employabilité des jeunes adultes. Il favorise également les découvertes interculturelles et le maillage des réseaux.

