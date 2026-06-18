Les prénoms les plus populaires chez les nouveau-nés et les nouveaux retraités du RRQ en 2025

QUÉBEC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Retraite Québec dévoile les prénoms qui ont marqué les naissances au Québec et ceux des personnes qui ont demandé leur rente de retraite du Régime de rentes du Québec (RRQ) en 2025.

Sans surprise, les prénoms de bébés en tête de peloton l'an dernier conservent leur position : Emma et Olivia du côté des filles et, chez leurs vis-à-vis masculins, Noah en première place pour une cinquième année consécutive et Léo au deuxième rang.

Charlotte, Florence et Alice s'échangent les positions suivantes du palmarès féminin, alors que Sofia fait son entrée parmi les cinq prénoms les plus en vogue.

Même phénomène chez les garçons, alors que Liam conserve sa troisième position et que Louis remonte dans la liste des cinq premiers. William, un incontournable du palmarès depuis l'an 2000, demeure parmi les 10 prénoms les plus populaires. Un petit nouveau, Arthur, déloge Thomas du quatrième rang, tandis qu'il se trouvait à la septième place en 2024.

L'Allocation famille : une aide financière adaptée à chaque famille

Ce palmarès est établi à partir des données recueillies pour l'Allocation famille, une mesure administrée par Retraite Québec. Versée aux familles qui ont à leur charge un enfant de moins de 18 ans qui habite avec elles, cette aide financière a permis de verser 3,6 milliards de dollars à plus de 941 000 familles québécoises en 2025.

Puisque le montant alloué varie d'une famille à l'autre selon le nombre d'enfants de moins de 18 ans à la charge des parents, le revenu familial et la situation conjugale, les parents peuvent consulter leur avis annuel dans Mon dossier pour connaître les sommes qu'ils recevront de juillet 2025 à juin 2026.

Les prénoms les plus populaires chez les nouveau-nés au Québec en 2025

Fréquence Prénom

Rang

Prénom Fréquence 485 EMMA

1

NOAH 618 416 OLIVIA

CHARLOTTE ↑ 2

LEO 553 394 ALICE ↑ 3 ↑ LIAM 484 387 FLORENCE ↓ 4 ↑ ARTHUR 482 367 SOFIA ↑ 5 ↑ LOUIS 471

Pour consulter la banque de prénoms complète

Du côté des nouvelles personnes qui reçoivent leur rente du RRQ

Retraite Québec dresse également la liste des prénoms les plus fréquents chez les personnes qui ont demandé leur rente du RRQ en 2025.

À l'instar des nouveau-nés, nos deux têtes d'affiche, Sylvie et Michel, conservent la première place des prénoms les plus courants chez les nouvelles et nouveaux bénéficiaires. Fait à noter, l'âge moyen des Sylvie ayant demandé leur rente en 2025 est de 62,7 ans en 2025, tandis que les Michel ont patienté jusqu'à leurs 63,5 ans.

Rappelons que l'âge normal pour recevoir la pleine rente de retraite du RRQ est 65 ans. Quand une personne la demande après cet âge, la rente est plus élevée à vie. À l'inverse, lorsqu'elle est demandée plus tôt, elle est plus faible à vie. Il est donc généralement avantageux de demander sa rente à 65 ans ou même plus tard. À titre d'exemple, la rente annuelle moyenne à 60 ans est de 5 876 $ alors qu'elle est de 8 770 $ à 65 ans et s'élève à 12 453 $ pour les personnes ayant attendu leur 70e anniversaire avant de la demander.

Les prénoms les plus fréquents chez les nouvelles et nouveaux bénéficiaires du RRQ en 2025

Fréquence Prénom Rang Prénom Fréquence 2 429 SYLVIE 1 MICHEL 1 853 1 403 MANON 2 DANIEL 1 703 1 234 JOHANNE 3 ALAIN 1 556 1 175 LINDA 4 PIERRE 1 511 1 123 CHANTAL 5 SYLVAIN 1 440

Partenaire de votre bien-être financier

Retraite Québec administre le Régime de rentes du Québec, les régimes de retraite du secteur public et l'Allocation famille. Elle assure aussi l'encadrement des régimes complémentaires de retraite et des régimes volontaires d'épargne-retraite. De plus, elle fait la promotion de la planification financière de la retraite.

Retraite Québec contribue au bien-être financier des Québécoises et Québécois en les accompagnant dans les moments importants de leur vie, tout en participant à l'évolution d'un système de retraite durable, au profit de toutes les générations.

SOURCE Retraite Québec

Source : Shanie Lévesque-Baker, Porte-parole, Retraite Québec, Cell. : 418 456-5438, Courriel : [email protected]