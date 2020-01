Les premiers modules 210 de Trina Solar sortent de la chaîne de fabrication

CHANGZHOU, Chine, 24 janvier 2020 /CNW/ - Trina Solar Co., Ltd (« Trina Solar » ou la « Société ») annonce que le premier module de grande taille muni de la plaquette de silicium de 210 mm (« module 210 ») conçue par la Société a officiellement quitté la chaîne de fabrication. Trina Solar est à l'avant-plan de l'industrie en matière de R et D et de fabrication du module 210. Cette initiative va accélérer considérablement le délai de commercialisation des modules de grande taille.

Trina Solar a entrepris les travaux de R et D du module 210 en 2019. Utilisant la technologie de pointe « multi-busbar » de la Société, le premier module 210 adopte une conception innovante de coupe 1/3. Tenant pleinement compte des défis potentiels, y compris la puissance élevée du module, le rendement, les difficultés de fabrication, les risques que posent les points chauds, le rendement du courant de sortie et la sécurité de la boîte de jonction, la conception du « multi-busbar » et de la coupe 1/3 de Trina Solar ouvrira la voie à la compatibilité et à l'intégration de modules à puissance élevée de grande taille et de systèmes en aval.

Le chef de la R et D sur la technologie d'ingénierie à Trina Solar déclare : « Grâce à des décennies d'expérience dans les procédés et les technologies, nous sommes persuadés de pouvoir tirer parti des plus récents matériaux et des technologies de pointe pour créer un autre module fiable de haute performance pour l'industrie photovoltaïque (PV). À l'heure actuelle, notre équipe accélère la transformation de nos plus récents résultats de recherche et développement en produits pouvant être fabriqués en série, menant l'industrie photovoltaïque dans l'ère du module de 500 W de puissance. »

Image : https://static.trinasolar.com/sites/default/files/Design_sketch.jpg

Titre : Rendu du module à grande taille de Trina Solar

