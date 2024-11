OTTAWA, ON, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et des territoires ont écrit au Premier ministre du Canada pour lui demander d'organiser une Réunion des premiers ministres sur le thème des relations entre le Canada et les États-Unis.

SOURCE Council of the Federation Secretariat

Les médias sont priés de s'adresser à : Grace Lee, Directrice des relations avec les médias, Cabinet du premier ministre de l'Ontario, [email protected]