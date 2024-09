OTTAWA, ON, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires ont souligné aujourd'hui la Journée internationale de l'alphabétisation en annonçant les lauréats des 20e Prix de l'alphabétisation du Conseil de la fédération. Présentés annuellement dans chaque province et dans chaque territoire, ces prix viennent souligner des réalisations exceptionnelles, des pratiques novatrices et l'excellence en matière d'alphabétisation.

Les lauréats des Prix de l'alphabétisation du Conseil de la fédération 2024 sont :

County of Lethbridge Community Learning Council -- Alberta

Maureen Kehler -- Colombie-Britannique

Ayni Ahmed -- Manitoba

Learning Disabilities Association of Newfoundland and Labrador -- Terre-Neuve-et-Labrador

Murray Grasse -- Nouveau-Brunswick

Martine Cadieux -- Nouveau-Brunswick

NWT Literacy Council -- Territoires du Nord-Ouest

Mary « Lorenda » Harper -- Nouvelle-Écosse

Patrick Woodcock -- Nunavut

Kayla Dufault -- Ontario

Mi'kmaq Confederacy of PEI -- Île-du-Prince-Édouard

Sylvie Héon -- Québec

nêhiyawak Language Experience -- Saskatchewan

Denis Vachon -- Yukon

« Au nom des premiers ministres des provinces et des territoires, je tiens à féliciter de tout cœur les lauréats des Prix de l'alphabétisation du Conseil de la fédération 2024 pour leur travail exceptionnel pour faire progresser la littératie et l'éducation », a déclaré Doug Ford, premier ministre de l'Ontario et président du Conseil de la fédération. « Grâce à votre dévouement et à votre travail acharné, d'innombrables Canadiens ont accès à des compétences essentielles en matière d'alphabétisation qui les aideront à réussir à long terme dans leur milieu de travail et au sein de leur communauté. Vos contributions sont vivement appréciées. »

Les premiers ministres reconnaissent l'importance de l'alphabétisation pour une participation pleine et entière des citoyens à tous les aspects de la société. Créés en 2004, ces prix récompensent les apprenants adultes qui ont entrepris une formation en alphabétisation et la précieuse contribution de Canadiens œuvrant dans divers aspects de l'alphabétisation, que ce soit pour les familles, chez les Autochtones, dans le secteur de la santé, dans les milieux de travail ou dans le domaine communautaire. Le prix est présenté à des apprenants, des enseignants, des bénévoles, des organismes communautaires ou des entreprises dans chaque province et dans chaque territoire. Au cours des 20 dernières années, le prix a souligné l'importance de l'alphabétisation à travers le pays et la façon dont cela rassemble les gens pour non seulement se créer une vie plus prospère, mais aussi contribuer au Canada dans son ensemble.

Chaque lauréat reçoit un certificat signé par le premier ministre de sa province ou de son territoire ainsi qu'un médaillon souvenir du Prix de l'alphabétisation du Conseil de la fédération.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

RENSEIGNEMENTS BIOGRAPHIQUES

Les lauréats des Prix de l'alphabétisation du Conseil de la fédération 2024

County of Lethbridge Community Learning Council - Alberta

Le County of Lethbridge Community Learning Council (CLCLC) - le Conseil de l'apprentissage communautaire du comté de Lethbridge - offre des programmes d'alphabétisation des adultes dans la région depuis 2015. L'organisme, dont le personnel ne compte que deux personnes, soit Melanie Patenaude et Roxanne Samoleski, est un organisme essentiel du monde de l'éducation dans la région, surtout pour la prestation des programmes en ELL (English Language Learning). Melanie et Roxanne travaillent en collaboration avec la communauté afin de soutenir et d'aider les apprenants adultes à surmonter les obstacles à leur apprentissage. Le CLCLC offre aux nouveaux arrivants et aux mennonites parlant le bas allemand une formation pour l'apprentissage de l'anglais et un appui pour fonctionner dans la société canadienne et interagir avec le reste de la communauté. Les employeurs sont conscients de l'importance d'aider leur personnel non anglophone à apprendre l'anglais et l'un d'eux a même rémunéré ses employés hispanophones pour assister aux cours d'ELL. Par son approche de renforcement des communautés grâce à des programmes novateurs en alphabétisation et apprentissage de l'anglais et son accent sur la collaboration, le CLCLC est un véritable modèle d'inclusion.

Maureen Kehler - Colombie-Britannique

Maureen Kehler est une professionnelle et une militante de longue date, dont la vision et le leadership novateurs ont eu des effets positifs et profonds sur le travail accompli en alphabétisation partout en Colombie-Britannique. Grâce à ses encouragements, son approche de la résolution de problèmes et son esprit de collaboration, elle assure la gestion du réseau de coordonnateurs de l'organisme d'alphabétisation communautaire Decoda Literacy Solution. Son imposante contribution permet de soutenir des apprenants de quelque 400 communautés dans leurs efforts pour acquérir les compétences nécessaires pour progresser et se réaliser. Maureen se distingue par son engagement sans faille et sa compréhension de la manière dont l'alphabétisation peut aider les gens. Véritable catalyseur de changements positifs, Maureen poursuit son travail de sensibilisation et de liaison entre les organismes communautaires, les entreprises et le gouvernement. Militant pour l'alphabétisation en tant que droit de la personne, Maureen continue d'avoir des répercussions positives et durables dans le milieu de l'alphabétisation de la Colombie-Britannique.

Ayni Ahmed - Manitoba

Ayni Ahmed a toujours voulu aller à l'école, mais comme elle était l'aînée d'une famille de sept enfants, elle n'en avait jamais eu la chance. Arrivée au Canada en 1984 en tant que réfugiée en provenance de l'Éthiopie, elle avait dû renoncer à ses rêves en raison de responsabilités familiales et financières. En 2022, alors qu'elle travaillait à la pâtisserie éthiopienne prospère fondée par sa famille, Ayni a pu enfin aller à l'école grâce au programme LiteracyWORKS Inc. Elle a alors démontré un engagement exceptionnel pour l'amélioration de ses compétences en littératie tout en demeurant active dans sa communauté, mère de famille et propriétaire d'entreprise. Ayni encourage ses compagnons de classe chaque jour, en plus d'être une véritable leader et une amie. « Retourner en classe en tant qu'adulte a été pour moi une grande source de joie. Je suis devenue plus heureuse, j'ai davantage confiance en moi parce que contre toute attente, je peux travailler à réaliser mes rêves. »

Learning Disabilities Association of Newfoundland and Labrador - Terre-Neuve-et-Labrador

La Learning Disabilities Association of Newfoundland and Labrador (LDANL), basée à St. John's, est un organisme à but non lucratif qui se consacre au soutien des personnes aux prises avec des difficultés d'apprentissage dans cette province. L'Association offre un large éventail de services, dont du tutorat à l'intention des adultes, des groupes de soutien, des évaluations et des programmes d'approche. Tous visent à favoriser la sensibilisation, à fournir des ressources et à se porter à la défense des droits et des besoins des personnes ayant des difficultés d'apprentissage et aux gens qui les appuient. LDANL travaille en étroite collaboration avec les écoles, les éducateurs, les professionnels de la santé et la communauté et s'efforce d'améliorer la compréhension et le soutien aux personnes aux prises avec des troubles d'apprentissage et de les aider à réaliser leur plein potentiel. Reconnue pour ses effets positifs, son esprit de collaboration et ses pratiques novatrices, LDANL continue de faire une différence dans la vie d'apprenants de tous les horizons et des populations vulnérables de Terre-Neuve-et-Labrador.

Murray Grasse - Nouveau-Brunswick

Murray Grasse enseigne depuis plus de dix ans à la Central Valley Adult Learning Association, où il est reconnu pour sa passion, ses efforts inlassables et sa volonté d'outiller les apprenants. Il ne ménage aucun effort pour veiller à ce que ses étudiants assimilent la matière, mais en comprennent aussi les applications pratiques dans la vie quotidienne. Il adapte ses méthodes d'enseignement de façon à répondre aux divers besoins des apprenants. Conscient du caractère unique du parcours de chacun, il n'hésite pas à créer des leçons personnalisées pour les étudiants qui ont besoin de soutien. Propos d'un ancien étudiant : Si j'avais eu un professeur comme lui à l'école secondaire, je ne serais pas passé entre les mailles du filet. Murray est consciencieux et travaille avec diligence. Si vous ne saisissez pas quelque chose du premier coup, il le reformulera jusqu'à ce que vous compreniez. Il m'a donné le temps et le milieu nécessaires pour comprendre mes erreurs et ce qui n'allait pas. Je n'ai jamais eu l'impression d'être laissé pour compte.

Martine Cadieux - Nouveau-Brunswick

Martine Cadieux est une mère, une enseignante du primaire, une leader pédagogique et une militante de la lecture et de la littératie au District scolaire francophone sud, au Nouveau-Brunswick. Elle encourage la pratique de la lecture chez les enfants francophones et les enfants anglophones qui souhaitent découvrir le français, ainsi que chez tous les gens qui l'entourent. Martine est une personne joviale et passionnée, qui donne le goût d'embarquer dans le monde de la littérature pour enfants. Elle a su faire preuve d'innovation et de dévouement lors de son congé de maternité, pendant la pandémie, en créant « La boîte de Mme Martine » sur les réseaux sociaux, où elle a animé virtuellement 120 heures du conte pour les enfants, des cours de danse et des heures du conte pour les tout-petits. Sa passion, son engagement et son travail remarquable lui a valu, deux prix, soit le prix Éducation dans la francophonie internationale et le prix Anime ta francophonie.

NWT Literacy Council - Territoires du Nord-Ouest

Le NWT Literacy Council (NWTLC; Conseil de l'alphabétisation des Territoires du Nord-Ouest) est une organisation dynamique, qui se consacre à l'apprentissage et peut compter, pour ce faire, sur un personnel hautement qualifié œuvrant en littératie des familles, des adultes et des jeunes, en langues et littératie autochtones et en apprentissage informel de l'anglais et littératie anglaise auprès des immigrants. Fondé en 1990, le Conseil a volontairement choisi de promouvoir et soutenir la littératie dans toutes les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest et d'aider les communautés dans le cadre d'initiatives communautaires en la matière. Tous les programmes offerts par le Conseil offrent de l'information, de la formation et des ressources aux membres de la communauté qui s'intéressent à la littératie ou travaillent dans ce domaine, plus particulièrement en littératie des adultes. Depuis 1996, la littératie pour les familles est un projet fondamental de l'organisation qui contribue au développement communautaire par le biais du Family Literacy Training Institute (Institut de formation en littératie des familles), de projets de littératie communautaires et d'événements spéciaux. Le Conseil a récemment adopté une approche de prestation directe avec des programmes tels que Skills for Success (des compétences pour la réussite), qui vise le développement de compétences préalables à l'emploi en intégrant des liens avec sa culture et de la formation professionnelle assistée.

Mary « Lorenda » Harper - Nouvelle-Écosse

Mary « Lorenda » Harper est retournée aux études après avoir travaillé durant des années à la cafétéria d'une usine. Malgré ses craintes initiales, surtout en ce qui concerne les mathématiques, Lorenda s'est inscrite à la Colchester Adult Learning Association (CALA) et en 2023, elle a réussi les cinq tests de développement de l'éducation générale (GED), y compris celui des mathématiques. À la CALA, Lorenda est reconnue pour sa participation active. Sa curiosité et sa détermination créent une énergie positive dans la classe et incitent les autres à participer davantage. Les enseignants de Lorenda parlent d'elle comme d'un « modèle des principes d'éducation aux adultes » et d'une personne « concentrée sur les problèmes, apte à se motiver elle-même et enthousiaste à l'idée d'apprendre ». À la suite des tests de GED, Lorenda a poursuivi son apprentissage et récemment, elle a même entrepris des études en littératie numérique. En plus de ses études, Lorenda donne aussi de son temps aux Guides et à l'organisme MADD Canada, afin de contribuer à sa communauté.

Patrick Woodcock - Nunavut

Patrick Woodcock travaille avec United for Literacy (Unis pour l'alphabétisation) à Iqaluit (anciennement Frontier College) depuis près de deux ans. M. Woodcock a travaillé sans relâche pour développer un programme d'alphabétisation formel pour les Nunavummiut incarcérés. Patrick travaille quatre jours par semaine au centre de guérison correctionnelle Aaqqigiarvik (anciennement Centre correctionnel de Baffin), un établissement à sécurité minimale et maximale situé au Nunavut. Il travaille également trois jours par semaine au Centre correctionnel pour femmes du Nunavut, où il enseigne des cours à des particuliers. Non seulement il les aide à améliorer leurs compétences en lecture et en écriture, mais il a également enseigné l'histoire, la géographie, les mathématiques et d'autres cours. Lorsqu'une personne est libérée, M. Woodcock continue à travailler avec elle au Uttaqivik Community Residential Centre (centre résidentiel communautaire d'Uttaqivik), la maison de transition d'Iqaluit, ou au sein de la communauté. En plus de son travail et tant que chef de file dans le domaine de l'alphabétisation, il agit également de référence pour les clients incarcérés qui doivent voyager entre Iqaluit et d'autres communautés du Nunavut ou d'ailleurs.

Kayla Dufault - Ontario

Kayla Dufault est la résilience et la persévérance mêmes. Après une enfance difficile, elle a abandonné ses études secondaires pour se marier et avoir un enfant. Elle a ensuite occupé des emplois au salaire minimum, en gardant toujours en tête que l'éducation est la clé d'un avenir meilleur. En 2016, Kayla s'est inscrite au programme de rattrapage scolaire du Sault College afin d'obtenir son équivalence de 12e année et d'amorcer des études collégiales. Toutefois, pour des raisons personnelles, Kayla a dû quitter le programme et s'y réinscrire à de nombreuses reprises. En 2020, elle a commencé à travailler comme cuisinière dans un foyer de soins de longue durée et a mis ses études en suspens jusqu'en 2023. Elle s'est ensuite inscrite pour terminer sa 12e année et amorcer un programme d'études en cuisine de niveau collégial, ce qui lui a permis de décrocher un emploi à plein temps et d'être parrainée pour la poursuite de ses études par son employeur, chez qui elle obtiendra bientôt une promotion.

Mi'kmaq Confederacy of PEI - Île-du-Prince-Édouard

Depuis plus d'une décennie, l'équipe de l'emploi et des compétences de la Mi'kmaq Confederacy of Prince Edward Island (MCPEI) aide les Autochtones de toute l'Île-du-Prince-Édouard en offrant de l'éducation aux adultes et une variété de possibilités de formation. La MCPEI a débuté en 2014 par un programme de compétences essentielles pour le milieu du travail offert à la Première Nation de Lennox Island. Dirigée par des Autochtones, l'équipe de l'emploi et des compétences a encouragé et aidé les apprenants adultes à acquérir des compétences en offrant avant tout un milieu d'apprentissage sécuritaire et accessible, en allant rencontrer les apprenants là où ils se trouvent et en s'adaptant aux besoins des communautés. La constance de l'équipe et le soutien qu'elle offre sont grandement appréciés des participants, des communautés autochtones et de toute la province, et a permis à un nombre incalculable de personnes de surmonter les obstacles et les traumatismes et de trouver un emploi valorisant.

Sylvie Héon - Québec

Âgée de 54 ans et mère monoparentale de trois enfants, Mme Sylvie Héon est un exemple de courage et de détermination. Aspirant à un avenir meilleur, elle effectue un retour en formation au Centre de formation Rimouski-Neigette à l'automne 2023. Grâce à ses efforts, elle réalise des progrès spectaculaires dans ses apprentissages, ce qui lui a permis d'accroître son autonomie. Impliquée comme bénévole dans un organisme venant en aide aux victimes de violence entre partenaires, elle est aussi une source de fierté pour ses enfants et son parcours démontre que, malgré les obstacles, tous les rêves sont possibles. Forte de son expérience de vie et grâce au soutien de l'équipe du centre de formation, elle poursuivra des études universitaires dans le domaine psychosocial. Son engagement et sa persévérance lui permettront assurément d'atteindre ses objectifs.

nêhiyawak Language Experience - Saskatchewan

Depuis deux décennies, l'organisme nêhiyawak Language Experience (nLE) est chef de file dans la préservation et l'enrichissement de la langue crie et de la littératie en langue crie en Saskatchewan. Cet organisme a offert une expérience et un apprentissage linguistique à des milliers de personnes venant non seulement des quatre coins de l'Amérique du Nord, mais aussi d'autres continents. Ce qui rend la nLE unique est son engagement à intégrer les visions du monde et les valeurs cries dans leur programme éducatif, renforçant ainsi les compétences linguistiques, la fierté et l'identité culturelle cries. La philosophie de développement communautaire de l'organisme est fondée sur trois éléments : l'accessibilité, l'abordabilité et l'éducation. La nLE tire son origine de la Première Nation de Sturgeon Lake en Saskatchewan : c'est là où a été mis sur pied un projet multiforme de revitalisation linguistique. L'organisme mène des activités de recherche en revitalisation linguistique et contribue à la restauration de la littératie en langue crie grâce à des ateliers, des présentations et des projets communautaires. Notamment, la nLE organise depuis 2004 des camps d'été de littératie en situation d'immersion. Ceux-ci offrent des expériences d'apprentissage pratique par l'entremise d'activités éducatives axées sur la terre, renforçant ainsi les liens culturels et les compétences linguistiques. On dit de l'organisme que ses programmes sont un remède contribuant à nourrir et à guérir sur le plan thérapeutique.

Denis Vachon - Yukon

Denis Vachon a eu le courage de proposer sa propre candidature pour ce prix afin d'inspirer et d'encourager les autres. Déterminé, Denis a traversé avec persévérance une enfance difficile au cours de laquelle il n'a pas été soutenu dans ses besoins en matière d'alphabétisation. Une fois adulte, il est retourné aux études afin d'apprendre à lire et à écrire en français. Avec l'aide de l'organisme L'Arbralettre, au Québec, et avec le soutien de ses camarades de classe, Denis a obtenu un diplôme d'études secondaires et deux diplômes supplémentaires, ainsi qu'un certificat en mycologie. Aujourd'hui, Denis poursuit sa quête d'alphabétisation au Yukon. Il consacre deux heures par jour à l'étude du vocabulaire et de la conversation en anglais à l'université du Yukon. Il est un bénévole passionné et a déjà consacré plus de 450 heures en une seule année pour une organisation à but non lucratif à Whitehorse. Parlant des défis auxquels il a été confronté, Denis a déclaré : « Être analphabète est une réalité extrêmement difficile et un handicap que l'on porte tous les jours. » Il espère que son histoire incitera d'autres personnes confrontées à des obstacles à l'alphabétisation à ne jamais cesser de poursuivre leurs rêves.

SOURCE Council of the Federation Secretariat

Pour plus de renseignements, les médias sont priés de communiquer avec : Paola St-Georges, Gestionnaire, événements et communications, Secrétariat du Conseil de la fédération, 343 961-5811, [email protected]