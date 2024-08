GATINEAU, QC, le 8 août 2024 /CNW/ - Les Premières Nations sont les gardiens des terres, des eaux et des glaces depuis des temps immémoriaux. Les Premières Nations et le gouvernement du Canada travaillent ensemble à faire progresser les efforts de lutte contre les changements climatiques.

Aujourd'hui, le Comité mixte sur l'action climatique Premières Nations-Canada a publié son sixième rapport annuel à l'intention du premier ministre et de la cheffe nationale de l'Assemblée des Premières Nations.

Le Comité s'est réuni plusieurs fois en 2023, et chacune de ces rencontres a été l'occasion de renforcer les relations, de partager les aspirations conjointes pour accroître le leadership des Premières Nations dans la lutte contre les changements climatiques, d'améliorer les politiques et les programmes climatiques du gouvernement fédéral et de faire le point sur les réalisations du Comité depuis 2017.

Le rapport annuel met en évidence les étapes fructueuses franchies en vue d'établir un partenariat climatique plus solide et plus transparent qui offre aux Premières Nations des possibilités réelles d'influer sur l'élaboration des programmes et initiatives fédéraux relatifs aux changements climatiques. Il met également en évidence les domaines dans lesquels des efforts supplémentaires sont nécessaires pour orienter et renforcer les activités futures du Comité. Plus précisément, il continue de concentrer ses efforts sur l'accélération de la participation pleine et entière des Premières Nations aux programmes canadiens de croissance propre et de lutte contre les changements climatiques, y compris la mise en œuvre de la Stratégie nationale d'adaptation du Canada.

En cette année marquée par des inondations dévastatrices, des incendies et des fumées qui ont eu de graves répercussions sur de nombreuses Premières Nations partout au pays, le Comité a discuté des priorités en matière d'atténuation et d'adaptation. Parmi les principaux domaines d'intérêt, citons les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour mettre en œuvre la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la publication de la Stratégie nationale sur le climat de l'Assemblée nationale des Premières Nations et les efforts continus visant à renforcer la mise en œuvre par le gouvernement fédéral des pratiques exemplaires et des lignes directrices élaborées par le Comité pour favoriser le leadership des Premières Nations dans le domaine du climat.

Les efforts de collaboration se poursuivent en vue de mettre en place un site Web dédié au Comité afin d'améliorer la transparence, la responsabilisation et la mobilisation et d'encourager le dialogue intergénérationnel et intersectionnel sur les changements climatiques.

Pour 2024, le Comité s'est engagé à accomplir des progrès au sujet des cinq priorités suivantes :

Favoriser le leadership des Premières Nations en matière de climat; Continuer le travail en vue de définir des indicateurs et des critères propres aux Premières Nations pour pouvoir rendre des comptes sur la mise en œuvre des programmes de financement fédéraux liés au climat et sur les retombées pour les Premières Nations; Renforcer le dialogue intergénérationnel et intersectionnel; Mettre à jour et examiner le mandat du Comité; Accroître la transparence et la portée du Comité.

Le gouvernement du Canada reste déterminé à faire participer les Premières Nations en tant que partenaires afin d'éclairer l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de protéger l'environnement pour les générations actuelles et futures.

Citations

« Les Premières Nations sont particulièrement bien placées pour trouver des solutions aux problèmes climatiques. Elles possèdent des liens culturels et spirituels profonds avec les terres, les eaux et les glaces, ainsi qu'avec les êtres vivants qui y habitent. Elles vivent dans leurs environnements, s'y adaptent et les gèrent depuis très longtemps. Au cours des six dernières années, le Comité mixte sur l'action climatique a montré comment les Premières Nations peuvent et doivent jouer un rôle central dans l'élaboration d'une politique climatique efficace. Je salue le travail acharné qu'accomplit le Comité pour faire avancer des priorités qui auront des effets durables sur de nombreuses générations. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« D'un océan à l'autre, les Premières Nations sont des chefs de file dans le domaine du climat qui font avancer la prise de mesures climatiques urgentes et transformatrices sur leurs terres et dans leurs eaux. Les discussions organisées par le Comité mixte sur l'action climatique sont d'importantes fenêtres ouvertes sur l'approche transformatrice que les Premières Nations apportent à la politique et aux programmes climatiques du gouvernement fédéral. Nous sommes reconnaissants pour ces tribunes, et nous entendons nous assurer que les discussions transcendent la salle de réunion et aient des effets tangibles sur le terrain, sous la direction des Premières Nations. »

- Kluane Adamek, cheffe régionale du Yukon, Assemblée des Premières Nations

« Les peuples autochtones sont depuis toujours des gardiens rigoureux et responsables de la terre, de l'air et de l'eau. En s'appuyant à la fois sur les systèmes de connaissances autochtones et sur la science, ils ouvrent déjà la voie à l'adoption de mesures menant à un avenir plus résilient face au climat grâce à la surveillance du climat, à des solutions d'adaptation et à la transition vers des énergies propres. Grâce à des tribunes telles que le Comité mixte sur l'action climatique, nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires autochtones pour établir une démarche concertée à long terme concernant le climat - une démarche qui vise à protéger et à mettre en œuvre le droit des peuples autochtones à l'autodétermination et leur droit de participer à la prise de décisions, et qui assure l'accès à un financement prévisible pour la lutte contre les changements climatiques. »»- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord

« Depuis des générations, les Premières Nations connaissent les meilleurs moyens de protéger leurs terres. Nous en avons beaucoup à apprendre d'eux pour ce qui est de lutter contre les changements climatiques et nous préparer aux effets de ces changements. Relever ce défi dans un réel partenariat de nation à nation est un autre exemple de la façon dont nous pouvons favoriser la réconciliation et mieux protéger l'environnement. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Le leadership autochtone en matière de climat doit être la pierre angulaire de la lutte du Canada contre les changements climatiques. Je suis reconnaissant du travail accompli par le Comité mixte sur l'action climatique qui contribue à établir des relations importantes avec les Premières Nations afin que nous puissions élaborer ensemble des solutions pour lutter contre les changements climatiques. En faisant progresser le leadership autochtone en matière de climat, le Canada met en œuvre la mesure no 46 du Plan d'action de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et prend les mesures nécessaires pour lutter contre les changements climatiques, créer une prospérité économique et bâtir un avenir fort, sain et durable pour les communautés autochtones de partout au Canada. »- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Le Comité mixte sur l'action climatique, dont la mise sur pied a été entérinée par la résolution 22/2017 de l'Assemblée des Premières Nations, a été créé en 2016, dans la foulée d'un engagement pris par le premier ministre et le chef national de l'Assemblée des Premières Nations.

Le Comité vise à favoriser la participation pleine et entière des Premières Nations aux mesures fédérales de lutte contre les changements climatiques. Il respecte la gouvernance, les droits et le leadership des Premières Nations et constitue un forum unique où les défenseurs des Premières Nations et les fonctionnaires fédéraux peuvent collaborer sur les priorités et la politique de lutte contre les changements climatiques.

Le mandat du Comité ne constitue pas un substitut ni une dispense de l'obligation de la Couronne de consulter les détenteurs de droits des Premières Nations à l'échelle locale, régionale et nationale sur les questions liées aux changements climatiques.

consulter les détenteurs de droits des Premières Nations à l'échelle locale, régionale et nationale sur les questions liées aux changements climatiques. Son travail consiste notamment à repérer les obstacles qui entravent la participation des Premières Nations aux processus décisionnels et leur accès aux programmes liés aux changements climatiques et à trouver des moyens de faire progresser l'autodétermination des Premières Nations en ce qui a trait aux mesures pour le climat.

Le Comité regroupe des défenseurs des Premières Nations de toutes les régions du Canada, des représentants de l'Assemblée des Premières Nations et des représentants du gouvernement du Canada provenant de plusieurs ministères fédéraux, dont Environnement et Changement climatique Canada, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada , Services aux Autochtones Canada, Ressources naturelles Canada, Santé Canada, Patrimoine canadien et Infrastructure Canada.

