Les changements touchent trois FNB et un fonds commun de placement.

TORONTO, le 20 mars 2025 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui que les porteurs de titres du Invesco FTSE RAFI Canadian Index ETF, du Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF, du Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF II et de la Catégorie FNB indice canadien FTSE RAFI Invesco (chacun étant un « Fonds » et tous constituant collectivement les « Fonds ») ont approuvé les changements apportés à chacun des objectifs de placement des Fonds, qui entrent en vigueur le 24 mars 2025 ou vers cette date.

En raison des changements apportés aux objectifs de placement, les stratégies de placement et le nom de chaque Fonds changeront et les Fonds commenceront à chercher à reproduire de nouveaux indices, comme en témoigne le graphique ci-dessous.

Symbole(s) Nouveau nom du Fonds (Nouvel indice reproduit) Ancien nom du Fonds PXC Invesco RAFI Canadian Index ETF (Indice RAFI Fundamental Select Canada 100) Invesco FTSE RAFI Canadian Index ETF PXU.F Invesco RAFI U.S. Index ETF (Indice RAFI Fundamental Select US 1000) Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF PXS PXS.U Invesco RAFI U.S. Index ETF II (Indice RAFI Fundamental Select US 1000) Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF II S. O. Catégorie FNB indice canadien RAFI Invesco (Indice RAFI Fundamental Select Canada 100) Catégorie FNB indice canadien FTSE RAFI Invesco

Aucun changement n'a été apporté aux symboles boursiers, le cas échéant, des Fonds.

Les placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions et des frais de gestion. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de suivi. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Les placements dans les FNB et les fonds communs de placement comportent des risques. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à www.invesco.com/ca/fr.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB.

« FTSE® », « Russell® », « Russell 1000® », et « FTSE Russell® » sont les marques de commerce de la société en question faisant partie du London Stock Exchange Group plc et des entreprises de son groupe (les « sociétés du groupe LSE ») et sont utilisées sous licence par les sociétés du groupe LSE. La série d'indices FTSE RAFI® est calculée par FTSE de concert avec Research Affiliates LLC (« RA »). « RAFI® » et/ou toutes autres marques de commerce, dénominations commerciales de RA et tous concepts brevetés ou dont la demande de brevet est en instance sont la propriété exclusive de RA. Aucune des sociétés du groupe LSE ni RA ne parrainent, approuvent ou font la promotion des FNB Invesco; les sociétés du groupe LSE et RA n'ont aucun lien avec eux et n'assument aucune responsabilité à l'égard de leur émission, de leur exploitation et de leurs opérations, et ne font aucune réclamation; prédiction, garantie ou déclaration quant aux résultats à obtenir des FNB Invesco et quant à la pertinence des indices pour les fins auxquelles Invesco les utilise.

L'indice RAFI Fundamental Select Canada 100 et l'indice RAFI Fundamental Select US 1000 (les « indices RAFI ») sont des marques de service de RAFI Indices, LLC ou de ses sociétés affiliées (collectivement, « RAFI ») et ont été autorisés à être utilisés par Invesco Capital Management, LLC et ses sous-traitants. Les droits de propriété intellectuelle et les autres droits de propriété sur les indices RAFI appartiennent à RAFI ou lui sont conférés sous licence. Les FNB Invesco ne sont ni parrainés, ni approuvés, ni vendus, ni promus par RAFI, ses mandataires et ses fournisseurs de services (y compris tout agent responsable des calculs pour les indices d'IR et tout fournisseur de données, collectivement, « RAFI et ses mandataires »).

Les indices RAFI et les données incluses sont fournis tels quels. RAFI et ses mandataires n'ont aucune obligation ni responsabilité envers les propriétaires des FNB Invesco, et toute décision d'acheter des FNB Invesco ou d'y investir est à vos propres risques. RAFI et ses fournisseurs déclinent toute garantie et déclaration, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à une fin ou à une utilisation particulière à l'égard des indices RAFI ou des données incluses. En aucun cas, RAFI ou ses mandataires ne seront responsables des dommages-intérêts, même s'ils sont avisés de la possibilité de tels dommages-intérêts.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement d'exception offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 1 850 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 31 décembre 2024. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée. Invesco Canada Ltée est une filiale en propriété exclusive indirecte d'Invesco Ltd.

