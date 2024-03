Les Portes Ouvertes sur le tourisme : du 19 au 21 avril 2024 - Une occasion exclusive de découvrir les coulisses de l'industrie touristique, des métiers disponibles et ses opportunités d'emplois

LONGUEUIL, QC, le 14 mars 2024 /CNW/ - À l'aube d'une saison touristique qui s'annonce prometteuse, le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) fait rayonner la diversité des postes et carrières à travers les régions dans le cadre de la deuxième édition des Portes Ouvertes sur le tourisme qui aura lieu du 19 au 21 avril. De façon générale, l'industrie touristique emploie plus de 407 000 personnes, dont une majorité de travailleuses et travailleurs saisonniers. Cette initiative est rendue possible grâce l'aide de la participation financière du ministère du Tourisme.

Au total, près de 90 entreprises dans 11 régions de la province se mobilisent pour ce rendez-vous traditionnel au printemps. Plus de 100 activités gratuites seront ainsi proposées et permettront de découvrir les nombreux univers professionnels du secteur touristique. Toutes les activités sont gratuites et disponibles sur inscription -places limitées- sur le site de l'événement, emploisaexplorer.com. Cette année, les Portes Ouvertes s'imposeront comme un événement incontournable et récurrent grâce à l'organisation d'une édition automnale, en septembre, afin de mettre en lumière les métiers saisonniers hivernaux.

Les mesures de recrutement traditionnelles ne suffisent plus à combler les besoins. Pour mieux se démarquer, les entreprises participantes prévoient des activités originales telles que des ateliers de cuisine ou de mixologie avec dégustation, des stages d'un jour à la réception, ou un rallye-découverte dans un parc. Cet événement représente une occasion unique pour nombre de jeunes, d'étudiants, de travailleuses et de travailleurs, et de chercheurs et chercheuses d'emplois de vivre une immersion en milieu de travail et de s'intéresser, ou de renouer, avec les secteurs de la restauration, des loisirs et divertissements, de l'hébergement, du transport de personnes et des services de voyage. De capitaine de bateau à préposé à l'entretien, de chef à superviseur aux opérateurs, de sauveteur à mécanicien aux manèges, les postes sont nombreux et variés.

Pourquoi y participer ?

Quinze associations touristiques nationales ou régionales se sont regroupées pour soutenir les entreprises qui accueilleront les curieux de nature. Il s'agit d'une industrie inclusive composée de passionnés qui ont à cœur de transmettre leur savoir-faire et de partager l'amour de leurs métiers en favorisant de nombreuses occasions d'apprentissages dans leurs entreprises.

Toutes les raisons sont bonnes pour participer aux Portes Ouvertes sur le tourisme:

Vous êtes étudiant ou étudiante et vous cherchez un emploi d'été; Vous étudiez ou avez étudié en tourisme, hôtellerie et restauration et vous voulez découvrir concrètement les milieux de travail à votre portée; Vous êtes le plus grand ambassadeur de votre région et vous avez envie de faire partie d'une équipe de passionnés qui contribue à l'essor économique et au dynamisme de la communauté; Vous avez envie de concilier retraite et passion; Vous faites partie d'une communauté culturelle et vous souhaitez faire partie d'une équipe diversifiée; Vous recherchez d'autres opportunités professionnelles, car votre travail actuel ne vous satisfait plus pleinement; Vous êtes curieux de découvrir les secrets d'une entreprise que vous aimez.

Citations

« Le tourisme est un puissant vecteur de développement économique et de création de richesse collective. Pour promouvoir le Québec comme une destination de premier choix, il est essentiel que l'industrie dispose d'une main-d'œuvre qualifiée et de travailleurs en nombre suffisant. Les Portes Ouvertes sont une occasion à ne pas manquer pour découvrir un éventail de métiers, et ce, dans plusieurs régions du Québec. Je vous invite à y participer en grand nombre » -- évoque la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx.

« La création d'une connexion directe entre les professionnels de notre industrie, les entrepreneurs et les travailleuses et les travailleurs au cœur de nos entreprises touristiques est l'une des clés pour faire découvrir notre secteur et susciter la passion envers les perspectives de carrières en tourisme. Cette initiative permet de faire rayonner la diversité des emplois offerts et de faire découvrir une industrie inspirante, celle du bonheur ! » -- soutient le directeur général du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, Xavier Gret.

Faits saillants

Les objectifs de cette initiative sont les suivants : permettre aux entreprises de mettre en valeur leurs milieux de travail ainsi que les emplois disponibles ; promouvoir l'attraction de talents qualifiés vers l'industrie touristique, contribuant ainsi à combler les besoins en main-d'œuvre et à renforcer la compétitivité du secteur ; faire connaître davantage les opportunités de carrières en tourisme afin de faciliter le recrutement de travailleuses et de travailleurs ; diversifier l'approche de rayonnement afin de favoriser le recrutement des jeunes, des travailleuses et des travailleurs expérimentés et des clientèles éloignées du marché du travail ; soutenir l'intégration en emploi en s'adressant à l'ensemble des travailleurs par un événement rassembleur ; soutenir la formation professionnelle en proposant des expériences aux jeunes qui se questionnent sur leur avenir et également aux étudiants issus des établissements d'enseignements.

Le financement provenant du ministère du Tourisme s'inscrit dans la mise en œuvre du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain., qui vise à soutenir la relance et la croissance du secteur touristique.

Merci aux partenaires :

Tourisme Cantons-de-l'Est, Tourisme Charlevoix, Tourisme Lanaudière, Tourisme Mauricie, Tourisme des Îles de la Madeleine, Tourisme Montérégie, Tourisme Laurentides, Destination Québec Cité, Tourisme Outaouais, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Tourisme Montréal, l'Association Hôtellerie du Québec, Événement Attraction Québec, l'Association des Agences réceptives et forfaitistes du Québec et Tourisme Autochtone Québec.

