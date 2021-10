Les pompiers de Montréal sont en deuil à la suite de l'opération de sauvetage nautique survenue dimanche soir dans l'arrondissement Lasalle

MONTRÉAL, le 18 oct. 2021 /CNW Telbec/ - « C'est non seulement les 2400 pompiers du Service de sécurité-incendie de Montréal (SIM) qui sont en deuil, ce matin, mais, l'ensemble de la famille professionnelle des pompiers du Québec qui est sous le choc à la suite des circonstances tragiques de la mort au devoir de l'un des nôtres à l'issue d'une opération de sauvetage nautique à Lasalle, dimanche soir » a dit aujourd'hui le président de l'Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross.

Ce dernier a indiqué qu'une profonde tristesse s'est emparée de tous les pompiers qui, plus que jamais, réalisent qu'ils risquent leurs vies, au quotidien, afin de venir en aide aux citoyens. « C'est là toute la noblesse doublée de la dure réalité de notre métier » a poursuivi monsieur Ross qui a offert toutes ses condoléances et le soutien de l'Association à la famille éprouvée du pompier Pierre Lacroix, 58 ans, décédé dont le corps a été repêché des eaux du fleuve, à la hauteur des rapides de Lachine, coincé sous l'embarcation ayant servi au funeste sauvetage.

Pour l'Association des Pompiers de Montréal, l'heure est au recueillement et non à la chasse aux causes de ce qui a mené à ce tragique sauvetage qui a permis à trois autres pompiers et deux citoyens en détresse d'avoir la vie sauve.

Monsieur Ross a dit espérer croire que les plus grands hommages seront rendus à ce pompier qui a fait l'ultime sacrifice de sa vie !

