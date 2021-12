MONTRÉAL, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - En marge du retour à la collecte de rues, après une absence imputable à la pandémie en 2020, les 2400 pompiers et pompières de Montréal viennent de se lancer à l'assaut des grandes intersections de tous les arrondissements de la métropole jusqu'au 24 décembre prochain, afin de solliciter la générosité proverbiale des Montréalaises et Montréalais, dans le cadre de leur 34e campagne annuelle des paniers de Noël.

La pandémie n’arrête pas les pompières et pompiers de Montréal dans leur offensive de collecte de rue pour les paniers de Noël. (Groupe CNW/Association des pompiers de Montréal)

« Nous sommes heureux de pouvoir nous remettre en marche sur le terrain, dans le respect des règles sanitaires, et de reprendre contact avec le public montréalais qui a toujours été au rendez-vous de l'entraide; et tout indique qu'il en sera de même en cette année 2021 » a dit le coordonnateur de la campagne à l'Association des Pompiers de Montréal, le pompier Alex Desjardins qui s'est dit convaincu que le retour des pompières et pompiers dans les rues permettra de cimenter encore plus l'esprit de fraternité, de solidarité et de partage dont des milliers de familles doivent faire l'objet en ce temps des Fêtes, à raison de plus en pleine pandémie.

Monsieur Desjardins a précisé que la créativité des pompiers avait permis en 2020, malgré une version virtuelle de sociofinancement, de remettre plus de 235 000 $ à la Société St-Vincent-de-Paul avec qui l'Association des Pompiers coopère directement pour s'assurer que le maximum de familles dans le besoin reçoive de coup de pouce essentiel et souvent providentiel en cette période de Noël.

« Je suis très fier de nos pompières et pompiers de Montréal qui, d'année en année, veulent en faire toujours plus pour les familles les plus démunies de la métropole » a pour, sa part, déclaré le président de l'Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross, en ajoutant que les pompières et pompiers se refusaient à demeurer impassibles devant les besoins criants de nombreuses familles dont le sort s'est même dégradé dans bien ces cas avec la pandémie.

Cette année encore, la formule différera d'avec la formule conventionnelle qui consistait à livrer paniers de victuailles directement aux familles, à cause des règles de santé publique.

Ce sont plutôt des cartes-cadeau en alimentation et en produits d'hygiène et de soins personnels qui seront remises par la Société St-Vincent-de-Paul à 2150 familles grâce au partenariat avec les marchés Metro et les pharmacies Uniprix. 1000 de ces familles seront référées par 4 organismes œuvrant au bénéfice des gens dans le besoin de tous les horizons. Cette campagne se déroulera sous l'égide du Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal.

Les familles avec enfants recevront l'équivalent de 200 $ en panier d'alimentation et une carte cadeau supplémentaire d'une valeur de 50 $ en produits de pharmacie. De plus, tous les enfants de moins de 14 ans recevront une carte-cadeau de 25$ chez Toy's R Us.

Les familles monoparentales, avec 1 enfant, recevront des bons de 125 $ en produits d'épicerie et de 50 $ en produits d'hygiène personnelle, tandis que bon nombre de personnes seules recevront quant à elles une carte-cadeau de 100 $ échangeable chez les marchands Metro.

Ces cartes-cadeaux seront livrées directement à la Saint-Vincent-de-Paul, et c'est cet organisme qui en assurera leur distribution en temps opportun aux familles sélectionnées et à celles qui seront choisies par les 4 organismes partenaires.

Cette campagne des Paniers de Noël de l'Association des Pompiers de Montréal dont l'objectif est de 275 000 $ s'ajoutera à celles qui ont permis d'aider déjà plus de 35 000 familles, depuis la première édition de cette campagne annuelle.

