Les Pneus BFGoodrich lance un nouveau programme de soutien aux entrepreneurs canadiens

LAVAL, QC, le 10 juill. 2019 /CNW/ - Les Pneus BFGoodrichMD a lancé le premier programme de soutien aux entrepreneurs en son genre au Canada, créé pour les hommes et les femmes qui travaillent en construction, en agriculture, en aménagement paysager ou qui exercent d'autres professions pour lesquelles un camion est essentiel à l'accomplissement de leur travail. Le programme de soutien aux entrepreneurs des Pneus BFGoodrich facilitera le travail des entrepreneurs en diminuant les pertes de coûts et de temps causées par des problèmes liés à leur véhicule (p. ex. pneus).

BFGoodrich établira un partenariat avec des associations représentant près de 50 000 entrepreneurs en 2019. Les membres de ces associations profiteront des avantages suivants :

Rabais de 100 $ sur un ensemble de quatre pneus BFGoodrich All-Terrain T/A MD KO2 MD pour les entrepreneurs qui sont membres d'une association et rabais de 70 $ pour les entrepreneurs qui ne sont pas membres d'une association - un important rabais sur les pneus tout-terrain les plus résistants de la marque, conçus pour vous suivre dans tout environnement de travail.

KO2 pour les entrepreneurs qui sont membres d'une association et rabais de 70 $ pour les entrepreneurs qui ne sont pas membres d'une association - un important rabais sur les pneus tout-terrain les plus résistants de la marque, conçus pour vous suivre dans tout environnement de travail. Assistance routière pendant deux ans avec remorquage jusqu'à 250 kilomètres.

Garantie de satisfaction de 30 jours.

BFGoodrich travaille fort pour offrir le programme pour entrepreneurs aux associations, dont l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec et le Programme Gratitude du Québec.

Les membres des associations partenaires profitent du plus gros rabais sur les pneus, mais tous les entrepreneurs peuvent participer au programme et profiter d'un rabais important sur un ensemble de pneus BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 et de tout autre avantage du programme.

« Pour les entrepreneurs, une perte de temps causée par un problème d'équipement signifie une perte d'argent. Nos pneus All-Terrain KO2 sont une partie essentielle de l'équipement adapté à tous les lieux de travail, déclare Sabrina Garofalo, gestionnaire du marketing de BFGoodrich Canada pour les pneus hors route. BFGoodrich soutient cette importante communauté avec son programme pour entrepreneurs. »

Les entrepreneurs peuvent vérifier si leur association offre le programme de soutien aux entrepreneurs des Pneus BFGoodrich à ses membres à www.bfgoodrich.ca/entrepreneurs. Ceux qui ne sont pas membres d'une association peuvent participer au programme en visitant un détaillant autorisé de Pneus BFGoodrich ou en consultant www.bfgoodrich.ca/entrepreneurs.

À propos de BFGoodrich

Avec plus de 100 ans d'expérience, les Pneus BFGoodrich offre des pneus de haute performance pour les personnes passionnées de conduite dans tout type d'environnement. En combinant notre expertise technique et 45 ans d'expérience en sports motorisés, les Pneus BFGoodrich conçoit des pneus pour une série d'expériences de conduite, de l'ultra-haute performance dans les rues aux terrains hors route, avec un thème commun : la performance extrême. Venez améliorer la performance de votre véhicule avec BFGoodrich et vous verrez où nos pneus vous amèneront. Consultez notre site Web à www.bfgoodrich.ca, notre Facebook à www.facebook.com/BFGoodrichCA/ ou notre Twitter à @BFGoodrichCAN.

