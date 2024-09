Les PME du Québec demandent au gouvernement de prioriser les programmes d'économie d'énergie

La FCEI inquiète des propos du premier ministre François Legault sur l'augmentation des tarifs d'électricité pour les entreprises

MONTRÉAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - La vaste majorité des PME québécoises, soit 9 PME sur 10, estiment que le gouvernement du Québec doit prioriser les programmes d'économie d'énergie pour soutenir tant les citoyens que les entrepreneurs à composer avec les hausses des tarifs d'électricité à venir. C'est ce que dévoile un nouveau sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

La semaine dernière, le premier ministre du Québec a affirmé que ce seront les entreprises qui ramasseront la facture des investissements majeurs du plan d'Hydro-Québec. Selon l'estimation de la FCEI, les coûts d'électricité augmenteront de 2,47 fois la facture des PME à l'horizon 2035, ou bien de 1,8 fois si le projet de loi 69 était adopté comme tel. Rappelons que l'interfinancement des tarifs d'électricité au Québec fait en sorte que les PME sont celles qui paient le plus, avec des tarifs de 18 % à 28 % plus élevés que les coûts réels pour les desservir. Cette iniquité fait encore plus mal lorsqu'on remarque que les hausses des trois dernières années ont été les plus marquées depuis plus d'une décennie.

« C'est triste, avec de tels propos, le premier ministre du Québec semble ne vouloir que soutirer plus d'argent à nos PME plutôt que de les voir comme des alliées au développement économique. Pourtant, elles veulent faire partie de la solution par la réduction de la consommation d'énergie. Chaque kilowattheure économisé est un kilowattheure de gagné. Cela passerait par une action ciblée et musclée d'appui du gouvernement et de la société d'État en matière de programmes d'économie d'énergie », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Le coup de sonde de la FCEI fait également ressortir que 86 % des dirigeants de PME croient que le gouvernement du Québec doit diminuer leur fardeau fiscal pour les aider à composer avec ce qui se dessine à l'horizon. En effet, les données économiques du Baromètre des affairesMD illustrent que la pression est très forte : d'un côté la demande diminue et de l'autre les coûts augmentent.

« Avec les coûts d'électricité qui grimpent en flèche, les PME du Québec vont perdre ce qui restait comme l'un de leurs seuls avantages compétitifs. En effet, l'environnement réglementaire est lourd dans la province, tout comme sa fiscalité. Nos PME doivent encore tirer leur épingle du jeu avec des taxes sur la masse salariale 30 % plus lourde que la moyenne canadienne. Pour accompagner nos créateurs de richesse que sont nos petites entreprises, il est urgent de réduire la pression sur leurs coûts et leur taxation », ajoute M. Vincent.

Une bonne planification des hausses des tarifs d'énergie est primordiale

Enfin, les données de sondage révèlent que 83 % des propriétaires de PME sont d'avis qu'il est essentiel d'être informé d'avance des hausses tarifaires pour planifier en conséquence. Ils désirent obtenir plus de prévisibilité. La réhabilitation de la Régie de l'énergie prévue dans le projet de loi 69 permettrait d'atteindre cette demande.

« Les dernières années ont montré que l'indexation à l'inflation des tarifs d'électricité était une mauvaise idée. Cela n'a pas permis de lisser les hausses ni d'offrir aux entrepreneurs de la prévisibilité. Il faut revenir à la case départ avec un retour à la Régie de l'énergie et une meilleure indication de ce que seront les prochaines hausses. Sur ce point, le projet de loi 69 apporte une intéressante orientation », conclut François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Méthodologie

Source : FCEI, sondage Votre Voix - août 2024, du 8 au 21 août 2024, résultats finaux, n = 279.

