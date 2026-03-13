OTTAWA, ON, le 13 mars 2026 /CNW/ - Selon les nouvelles données préliminaires de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), les propriétaires de PME du pays demandent aux gouvernements d'agir rapidement pour renforcer son approvisionnement énergétique.

Une écrasante majorité (90 %) de propriétaires de PME estiment que les gouvernements devraient prioriser l'augmentation de la production et de la capacité énergétiques du Canada pour mieux soutenir l'économie et garantir un accès fiable à l'énergie nécessaire à leurs activités.

« Nos gouvernements ne devraient pas attendre d'être confrontés à des problèmes d'approvisionnement et des menaces externes pour mettre en œuvre des projets et des politiques qui vont favoriser la croissance de notre économie. Le Canada ne doit plus rester les bras croisés lorsqu'il s'agit de développer son potentiel énergétique. On ne peut plus attendre », insiste Jasmin Guénette, vice-président aux Affaires nationales à la FCEI.

Les deux tiers (68 %) des PME affirment que leurs coûts d'énergie ont augmenté au cours de la dernière année, ce qui alourdit la pression alors que des événements mondiaux alimentent la volatilité des marchés de l'énergie.

« Lorsque les prix des carburants augmentent, c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui en subit les effets, et peu de PME peuvent absorber une hausse prolongée des prix. Les gouvernements doivent prioriser l'infrastructure énergétique et passer à l'action le plus rapidement possible », conclut M. Guénette.

« Pendant ce temps au Québec, le gouvernement ne développe aucun projet énergétique privé d'envergure et s'obstine à conserver la taxe carbone qui pénalise les PME, déjà soumises au régime fiscal le plus défavorable au pays. Le gouvernement doit l'abolir ou, à tout le moins, retourner chaque dollar payé aux PME et aux familles », commente François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Méthodologie

Résultats préliminaires du Sondage sur l'énergie 2026 (au 5 mars en fin de journée), mené en ligne depuis le 5 mars auprès de 1 230 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 2,80 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 103 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

